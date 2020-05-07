Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России

Распространение коронавирусной инфекции продолжится в лучшем случае до июня. Такой прогноз дала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

"Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца - и это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас ", - заявила специалист в эфире канала "Россия 24".

По ее словам, не исключено, что распространение COVID-19 продолжится и после начала лета. Однако, учитывая законы эпидемических процессов, она надеется, что "коронавирус не будет циркулировать более ста дней", уточняет прогноз Малинниковой РИА Новости.

Напомним, что, по официальным данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 803 человека, скончались 1 625.