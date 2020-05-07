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07.05.2020 14:29
Рубрика: Общество

Таинственному исчезновению Луны в 1110 году предложено объяснение

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда ученых во главе с палеоклиматологом Себастьеном Гийе из Женевского университета (Швейцария) изучила древние вулканические отложения и сняла с вулкана Гекла ответственность за таинственное исчезновение Луны, описанное около 1110 года нашей эры многочисленными очевидцами.

Полный отчет об исследовании опубликован в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Ученые решили проверить гипотезу о том, что мощное извержение исландского вулкана Гекла в 1104 году привело к выбросу в атмосферу большого количества серы. Это создало гигантское облако, которое на время изменило климат и заставило Луну "исчезнуть" с неба.

Фото: iStock
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Этот феномен известен по многочисленным историческим описаниям. Например, в одном из древних британских источников очевидец писал: "В пятую ночь в мае месяце появилась Луна, ярко сияющая вечером, а затем постепенно ее свет уменьшался, и когда наступила ночь, она полностью погасла, так, что ни света, ни шара не было видно".

Много столетий астрономы спорят о том, что послужило причиной исчезновения Луны. До последнего времени основным виновником считался вулкан Гекла. Исследователи изучили керны, извлеченные из древних ледников, и проанализировали состав осадка 900-летней давности.

Они пришли к выводу, что вулкан Гекла в 1104 году не мог выбросить такое количество пепла, которое только к 1110 году сформировало бы массивное непроницаемое облако. Ученые решили расширить сферу поисков. Они изучили не только исторические записи, но и данные астрономических расчетов американского космического агентства NASA. Согласно им, полное лунное затмение в Европе можно было наблюдать в период между 1110 и 1120 годами.

В результате был найден новый "подозреваемый" - вулкан Асама в Японии. Ученые обнаружили в архиве запись, сделанную в 1108 году неким японским чиновником. Он детально описал пожар, который вспыхнул на вершине этой горы, а также толстый слой пепла,  покрывший сады и рисовые поля и сделавший последние непригодными для возделывания.

Фото: nasa.gov
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Кроме того, ученые изучили кольца деревьев и установили, что 1109 год был исключительно холодным. Средняя температура воздуха в Северном полушарии составляла всего около одного градуса Цельсия.

Также исследователи обнаружили большое количество свидетельств неблагоприятных погодных условий, неурожаев и голода, которые начались в Европе в 1109 году и продолжались несколько лет.

Связав все воедино, палеоклиматологи заявили, что, возможно, причиной этих событий стало извержение вулкана Асама, растянувшееся на несколько месяцев. Но они не исключают, что по планете в течение 2-3 лет могла прокатиться целая серия вулканических извержений, следствием чего и стало всеобщее похолодание и "исчезновение" Луны.

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