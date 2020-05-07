Испанцы сдают тесты на антитела перед возвращением на работу

Сотрудники многих компаний в Испании проходят тестирования на антитела в рамках стратегии по возобновлению работы своих предприятий. Первыми в стране должны открыться предприятия малого бизнеса, однако готовятся к этому уже сейчас.

"Мы уже начали серологическое тестирование всех наших штатных и внештатных сотрудников. Вскоре, на этой неделе, мы начнем реализацию мер безопасности в наших офисах. Мы должны подготовиться на случай, если власти объявят сроки возобновления работы. Мы не можем ждать, пока нам скажут, что делать и чего избегать. Мы должны действовать. Если 11 мая, в понедельник, нам разрешат ходить к клиентам, мы должны быть готовы", - цитирует Euronews директора местного агентства недвижимости Хавьера Кастеллано.

По словам риелтора Хайме Руиса, подобные тесты - это жест, показывающий в первую очередь уважение к другим людям, с которыми еще предстоит работать.

Ранее испанские власти рекомендовали воздержаться от массового тестирования на антитела. Однако многие крупные компании решили действовать по-своему. Например, корпорация PricewaterhouseCoopers, которая, помимо всего прочего, еще внедряет и электронные программы эпидемического контроля. По задумке авторов инициативы, это должно сделать общение между сотрудниками и клиентами более безопасным. Для защиты данных своих работников руководство компании использует блокчейн-технологии.

По плану испанских властей, малые предприятия могут надеяться на возобновление работы после 10 мая. Более крупные фирмы откроют свои двери позже.