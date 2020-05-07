Новости

В Петербурге у вылечившихся от COVID-19 начался забор плазмы 19:11
Хищный кальмар возрастом 200 миллионов лет окаменел вместе с жертвой 19:10
Студия Marvel запустила в производство проект о Призрачном гонщике 19:05
В Крыму скончался пилот совершившего жесткую посадку Ми-35 18:55
Суд арестовал еще одного соучастника убийства Япончика 18:55
В Ленобласти 94-летняя фронтовичка, живущая в бараке, получит квартиру 18:50
В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции 18:47
МВД: После ослабления карантина во Франции границы останутся закрытыми 18:39
85-летняя Брижит Бардо предстанет перед судом за расизм 18:34
Премьер Республики Сербской: Мы не допустим ревизии истории Второй мировой 18:32
Два сотрудника "Локомотива" заразились коронавирусом 18:22
Испания выработала жесткие правила для возобновления работы отелей 18:18
Манеж покажет Россию в объективе французского фотоагентства 18:14
Путину предложили ускорить переход на электронные визы 18:11
Mercedes, Nissan и Porsche оштрафуют за подделку данных о выбросах 18:00
Калининградский театр покажет военные онлайн-спектакли к 9 мая 17:56
Миссия российских военных в Италии официально завершена 17:53
КамАЗ начнет выпуск грузовиков класса "Евро-6" для российского рынка 17:50
Срок окончания эпидемии COVID-19 в России сдвинут на сентябрь 17:47
В Рязани появится парк военной техники 17:45
Дети назвали лучший фильм и сериал 2019 года 17:45
Госпиталь в "Крокус Экспо" начнет работать 12 мая 17:43
Глава Минобороны Италии пообещал оказать помощь РФ в случае необходимости 17:41
Человеческий мозг во сне воспроизводит прошедший день - исследование 17:41
В Мордовии от коронавируса скончались два медработника 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 18:18
Рубрика: В мире

Испания выработала жесткие правила для возобновления работы отелей

Текст: Константин Волков
Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak
Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak

Испанский институт качества в сфере туризма (ICTE) и Конфедерация отелей и туристического жилья Испании (CEHAT) совместными усилиями разработали посткарантинные правила для отелей, которые теперь должны быть рассмотрены Минздравом королевства. Об этом сообщает 7 мая испанская газета elPeriodico.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Как Великобритания будет выходить из карантина

Согласно новым рекомендациям, отели могут быть обязаны класть перед входом пропитанные дезинфицирующим раствором ковры. На службе приема должны быть бесконтактные термометры для использования в случае необходимости. В местах общего пользования должны быть доступны дезинфицирующие жидкости на спиртовой основе, а мусорные баки предлагается выставлять только тех моделей, которые можно открыть ногой.

Уборка и дезинфекция помещений отелей должна производиться чаще, чем раньше.

Фото: REUTERS
Перенесенные на неопределенный срок выборы в Польше пройдут по почте

Находиться в лифте с другими людьми, если это не члены семьи, можно только в маске. В номерах предлагается уменьшить число декоративных элементов, особенно сделанных из текстиля.

Что касается питания, то его предлагается сделать посменным, причем в столовой не должно быть общих солонок, перечниц, бутылок с приправами.

В тренажерных залах авторы рекомендаций предлагают запретить использовать общие гантели, штанги и гири, а также обеспечивать дистанцию между посетителями. Если это невозможно, то рекомендуется обеспечить занятия спортом на свежем воздухе, разместив там необходимые приспособления.

В мире Европа Испания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин оценил сроки снятия ограничений из-за коронавируса
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса