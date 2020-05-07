Испания выработала жесткие правила для возобновления работы отелей

Испанский институт качества в сфере туризма (ICTE) и Конфедерация отелей и туристического жилья Испании (CEHAT) совместными усилиями разработали посткарантинные правила для отелей, которые теперь должны быть рассмотрены Минздравом королевства. Об этом сообщает 7 мая испанская газета elPeriodico.

Согласно новым рекомендациям, отели могут быть обязаны класть перед входом пропитанные дезинфицирующим раствором ковры. На службе приема должны быть бесконтактные термометры для использования в случае необходимости. В местах общего пользования должны быть доступны дезинфицирующие жидкости на спиртовой основе, а мусорные баки предлагается выставлять только тех моделей, которые можно открыть ногой.

Уборка и дезинфекция помещений отелей должна производиться чаще, чем раньше.

Находиться в лифте с другими людьми, если это не члены семьи, можно только в маске. В номерах предлагается уменьшить число декоративных элементов, особенно сделанных из текстиля.

Что касается питания, то его предлагается сделать посменным, причем в столовой не должно быть общих солонок, перечниц, бутылок с приправами.

В тренажерных залах авторы рекомендаций предлагают запретить использовать общие гантели, штанги и гири, а также обеспечивать дистанцию между посетителями. Если это невозможно, то рекомендуется обеспечить занятия спортом на свежем воздухе, разместив там необходимые приспособления.