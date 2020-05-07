Южная Корея провела учения недалеко от территории КНДР

Южнокорейские военные провели учения на островах в Желтом море, расположенных недалеко от территории КНДР. В ходе маневров отрабатывались оборонительные действия по отражению атаки со стороны Северной Кореи.

Как сообщили в Боевом командовании Военно-воздушных сил Республики Корея, шестого мая они с участием кораблей ВМС в районе архипелага Пэннендо и Енпхнедо провели комплексные учения. Данные острова принадлежат Южной Корее, но находятся в непосредственной близости от территории КНДР. В этом районе неоднократно происходили стычки сил Юга и Севера.

В ходе учений были задействованы около двадцати боевых самолетов ВВС Республики Корея, включая истребители F-15K, KF-16, F-4E, FA-50, а также скоростные катера 2-й эскадры ВМС РК.

Согласно сценарию учений, северокорейская сторона с использованием береговой артиллерии и боевых кораблей предприняла попытку атаки на южнокорейские катера, в связи с чем последние запросили поддержку со стороны своих ВВС и начали самостоятельно отражать нападение. Одновременно южнокорейские самолеты отработали и отражение воздушной атаки со стороны Северной Кореи.

Комментируя итоги учений, командующий маневрами подполковник ВВС Сим Мен Сон заявил, что участники "отработали и подтвердили готовность к быстрому реагированию на вражеские провокации, а также возможность по нанесение ударов по тому месту, откуда осуществляются провокация". Офицер добавил, что военные Республики Корея продолжат в том числе через приближенные к реальной ситуации учения поддерживать "свою полную боеготовность".