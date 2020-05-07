Кабмин ФРГ: Немцы не забудут о страданиях, причиненных другим народам

Уполномоченная правительства Германии по делам культуры и СМИ Моника Грюттерс обратила внимание на уникальную выставку, которую подготовили кураторы российско-германского Музея "Берлин - Карлсхорст".

Из-за эпидемии "короны" ее пришлось сделать виртуальной, однако это не отменяет ценности проектов, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. По словам госпожи Грюттерс, которую цитирует РИА Новости, немцы придают огромное значение исторической памяти.

"Мы, немцы, никогда не забудем страданий и бедствий, которые мы принесли другим народам во время Второй мировой войны. Мы вынесли уроки из нашей непростой истории", - заявила политик, представляющая правящий Христианско-демократический союз.

Ранее "РГ" писала о том, что документальная выставка "От Касабланки до Карлсхорста", посвященная действиям союзников во время Второй мировой войны, открылась в музее, основанном на том самом месте, где 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Зал, в котором состоялось это историческое событие, составляет центральную часть постоянной экспозиции. С 6 мая он открылся для посетителей, а с самой выставкой можно познакомиться на портале музея.

Напомним, 8 мая во время возложения венка к памятнику жертвам войны и тирании в Берлине с речью должен выступить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В церемонии примет участие и канцлер Ангела Меркель, о чем сообщает портал главы правительства. При этом "центральный государственный акт", который должен был пройти с участием первых лиц ФРГ и иностранных гостей высокого уровня перед зданием Рейхстага, пришлось отменить.