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07.05.2020 15:16
Рубрика: В мире

Кабмин ФРГ: Немцы не забудут о страданиях, причиненных другим народам

Текст: Екатерина Забродина
Уполномоченная правительства Германии по делам культуры и СМИ Моника Грюттерс обратила внимание на уникальную выставку, которую подготовили кураторы российско-германского Музея "Берлин - Карлсхорст".
Фото: Anagoria/wikipedia.org Фото: Anagoria/wikipedia.org
Фото: Anagoria/wikipedia.org

Из-за эпидемии "короны" ее пришлось сделать виртуальной, однако это не отменяет ценности проектов, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. По словам госпожи Грюттерс, которую цитирует РИА Новости, немцы придают огромное значение исторической памяти.

Фото: Валерий Христофоров/ТАСС
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"Мы, немцы, никогда не забудем страданий и бедствий, которые мы принесли другим народам во время Второй мировой войны. Мы вынесли уроки из нашей непростой истории", - заявила политик, представляющая правящий Христианско-демократический союз.

Ранее "РГ" писала о том, что документальная выставка "От Касабланки до Карлсхорста", посвященная действиям союзников во время Второй мировой войны, открылась в музее, основанном на том самом месте, где 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Зал, в котором состоялось это историческое событие, составляет центральную часть постоянной экспозиции. С 6 мая он открылся для посетителей, а с самой выставкой можно познакомиться на портале музея.

Напомним, 8 мая во время возложения венка к памятнику жертвам войны и тирании в Берлине с речью должен выступить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В церемонии примет участие и канцлер Ангела Меркель, о чем сообщает портал главы правительства. При этом "центральный государственный акт", который должен был пройти с участием первых лиц ФРГ и иностранных гостей высокого уровня перед зданием Рейхстага, пришлось отменить.

В мире Европа Германия 75-летие Победы

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