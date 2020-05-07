Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний

Правительство на заседании в четверг рассмотрит проект постановления о выделении Росавиации 23,4 миллиарда рублей для отечественных авиакомпаний, чей бизнес пострадал от пандемии коронавируса. Средства пойдут на частичную компенсацию потерь от падения объемов пассажирских перевозок. Кабинет министров также планирует одобрить правила предоставления субсидий в 2020 году.

Постановление обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний в период действия мер по ограничению пассажирских перевозок и сохранение кадров.