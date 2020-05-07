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07.05.2020 13:24
Рубрика: В мире

Как испанские компании готовятся к возобновлению деятельности

Текст: Юрий Когалов

В Испании с понедельника начался поэтапный вывод страны из режима карантина. Он предполагает постепенное возобновление деятельности различных предприятий, первыми откроются небольшие фирмы, затем дойдет очередь и до промышленных гигантов. Руководство компаний уже начало готовиться к этому моменту, проверяет работников на коронавирус. Но делается это не совсем законно.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Согласно постановлению правительства, делать тесты на COVID-19 лаборатории могут только по назначению врача, тем, у кого проявились симптомы, медработникам и служащим, чья работа крайне важна для государства (полицейским, пожарным и т.д.). Но компании нашли несколько лазеек в законодательстве. Так, на крупных предприятиях есть свои врачи, которые могут выписать соответствующее направление. А небольшие фирмы пользуются услугами частных клиник. Впрочем, последние сами ищут клиентов, предлагая провести различные виды анализов (стоимость варьируется от 50 до 120 евро в зависимости от теста). При этом необходимое направление врач выпишет в соседнем кабинете прямо перед проведением теста (консультация часто входит в пакет услуг). И государство закрывает на это глаза.

Как отмечает президент Испанской ассоциации специалистов по медицине труда Луис Рейносо, "компании со страхом ждут первого рабочего дня, ведь даже один работник, у которого не проявятся или будут только легкие симптомы, может заразить остальных, и весь персонал будет отправлен в карантин".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как обращает внимание El Pais, большинство компаний выбирают тесты на антитела (самые дешевые), которые могут показать лишь, что человек уже переболел коронавирусом, но не позволяют узнать, болен ли человек в настоящее время (антитела могут оставаться в организме несколько недель даже после выздоровления). С другой стороны, ПРЦ-анализ (самый дорогой) выявляет лишь активную инфекцию в день проведения тестирования. По словам главы Испанского общества эпидемиологии Пере Годоя, такие проверки создают лишь ложное чувство безопасности, ведь нет никакой гарантии, что человек не заразится на следующий день. По его мнению, вместо тестирования работников компаниям следует сосредоточиться на мерах по предотвращению инфицирования, обеспечить безопасное расстояние между сотрудниками, регулярно проводить дезинфекцию поверхностей, следить, чтобы персонал мыл руки и носил маски. Некоторые крупные компании добавляют к этому регулярное измерение температуры - при входе и выходе с предприятия.

По словам вице-президента Испанской конфедерации предпринимательских организаций Мигеля Гарридо, "каждый бизнесмен заботится о своих интересах". Никто им не запрещал проводить тестирование работников.

Кстати, на этой неделе в Испании в продаже появились наборы для самостоятельного проведения анализа на коронавирус. С помощью одной капли крови всего за 15 минут можно узнать, инфицирован ли человек. Тест выявляет иммуноглобулины IgG и IgM. Наличие этих антител свидетельствует о том, что человек был инфицирован и организм начал бороться или даже уже успешно справился с коронавирусом. На разных стадиях заболевания количество антител отличается. В случае их выявления дальше разбираться должны уже специалисты.

В мире Европа Испания Распространение коронавируса COVID-19

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