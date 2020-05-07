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Рубрика: Экономика

Как пандемия изменит привычки и предпочтения горожан

Текст: Екатерина Петрова
За время пандемии у многих россиян сформируется привычка к локальному проведению досуга - на территории своего района, двора. Все больше людей будет отказываться от поездок в центр города для прогулок и шопинга, а крупным магазинам предпочитать небольшие торговые точки, рассказал руководитель архитектурной компании Brand Urban Studio Артем Гебелев во время онлайн-конференции "Как изменятся города после пандемии?". По его словам, будет расти доверие жителей к районному бизнесу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Думаю, что будем постепенно уходить от формата больших магазинов, когда множество брендов собрано под одной крышей. Однако заката торговых центров в ближайшей перспективе ожидать не стоит", - считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Фото: Photoxpress
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Развитие системы онлайн-доставки приведет к тому, что ритейлеры будут открывать новые склады в спальных районах - ближе к потребителям, отмечает руководитель московского центра урбанистики и Центра урбанистики экономического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Капков. В числе трендов - рост запроса на благоустройство дворов. "Люди будут не просто покупать квартиру, а выбирать район с качественной инфраструктурой", - говорит Капков.

В числе актуальных окажется возможность использования крыш зданий, чердачных помещений, рассказывает сооснователь и генеральный директор агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский. Цифровизация, автономизация жилья - то, что также может оказаться среди трендов после завершения пандемии.

В числе актуальных останется тема социального дистанцирования. Однако на подходы к градостроительству, формированию районов это не повлияет. "Многие говорят, что именно плотность городов ведет к распространению пандемии. Однако это не вопрос градостроительной отрасли, а скорее гигиены, санитарии в зонах общего пользования. Не исключено, что эти подходы будут пересмотрены", - отмечает Георгиевский.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
В регионах России вырос спрос на аренду загородных домов

Одним из популярных направлений станет наличие второго дома, загородного. Многие жители малых и средних городов до сих не утеряли "связь с землей", по-прежнему имеют свои шесть соток. А вот горожане, которые зависимы от электронных сервисов и услуг, только сейчас почувствовали плюсы загородного жилья. Другой вопрос, что покупку такого вида недвижимости сегодня могут осилить немногие. Да и проживание за городом для большинства расценивается как временная история. Потому застройщики стали пересматривать концепцию своих проектов с учетом экологичности, а также повышенных норм безопасности. К возможности ограничить доступ посторонних на территорию дома добавляется использование бесконтактных технологий. "Сейчас рассматриваем вопрос установки специального оборудования в лифтах с функциями обеззараживания", - рассказала руководитель управления стратегии и маркетинга девелоперской компаний "Инград" Анна Соколова. В ряде проектов уже есть возможность открывать двери при помощи мобильных телефонов, а также внедряется технология Face id по распознаванию лиц тех, кто проживает в квартирах.

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