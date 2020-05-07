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07.05.2020 18:22
Рубрика: Общество

В строю онлайн

Как принять участие в акции "Бессмертный полк"
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Бессмертный полк" уходит в онлайн. Но это вовсе не значит, что интернет разъединит тех, кто хочет вместе со всей страной вспомнить своих героев.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Где акцию "Бессмертный полк" можно будет смотреть в интернете

В этом году будет организована трансляция. Онлайн-шествие начнется в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского. И продлится несколько дней, пока все "однополчане" не пройдут строем. Чтобы принять в ней участие, нужно разместить фотографию участника Великой Отечественной войны на специальных площадках: 2020.polkrf.ru, ok.ru/app/immortal-regiment, vk.com/polk_app, sber9may.ru. Сделать это очень просто, буквально в два клика, опробовала на себе, зарегистрировав в "Бессмертном полку" своего деда. Главное, не перепутать фамилию, имя и отчество родственника. Организаторы проекта решили облегчить жизнь тем, кто точно не знает даты жизни своего героя. Эта графа убрана из обязательных. Если известны место приписки и операции, в которых участвовал красноармеец, программа соединит его с однополчанами. Можно поделиться и более подробной историей своего ветерана. Для этого на сайте есть место в тысячу печатных знаков. После того как ваша заявка на участие в онлайн-шествии будет одобрена, по электронной почте придет подтверждение, а 8 или 9 мая сообщение о том, в какое время можно будет увидеть деда или прадеда в строю "Бессмертного полка".

Только за неделю работы онлайн-проекта к нему присоединилось больше двух миллионов человек.

Прием анкет будет продолжаться до 15 часов 9 мая.

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