Как принять участие в акции "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" уходит в онлайн. Но это вовсе не значит, что интернет разъединит тех, кто хочет вместе со всей страной вспомнить своих героев.

В этом году будет организована трансляция. Онлайн-шествие начнется в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского. И продлится несколько дней, пока все "однополчане" не пройдут строем. Чтобы принять в ней участие, нужно разместить фотографию участника Великой Отечественной войны на специальных площадках: 2020.polkrf.ru, ok.ru/app/immortal-regiment, vk.com/polk_app, sber9may.ru. Сделать это очень просто, буквально в два клика, опробовала на себе, зарегистрировав в "Бессмертном полку" своего деда. Главное, не перепутать фамилию, имя и отчество родственника. Организаторы проекта решили облегчить жизнь тем, кто точно не знает даты жизни своего героя. Эта графа убрана из обязательных. Если известны место приписки и операции, в которых участвовал красноармеец, программа соединит его с однополчанами. Можно поделиться и более подробной историей своего ветерана. Для этого на сайте есть место в тысячу печатных знаков. После того как ваша заявка на участие в онлайн-шествии будет одобрена, по электронной почте придет подтверждение, а 8 или 9 мая сообщение о том, в какое время можно будет увидеть деда или прадеда в строю "Бессмертного полка".

Только за неделю работы онлайн-проекта к нему присоединилось больше двух миллионов человек.

Прием анкет будет продолжаться до 15 часов 9 мая.