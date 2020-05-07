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07.05.2020 19:02
Рубрика: Экономика

Доходные места

Как российский бюджет выдержит испытание пандемией
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Минфин раскрыл новую конструкцию бюджета на 2020 год, сильно измененную торможением экономики из-за пандемии коронавируса. Так, доходная часть бюджета заметно уменьшится, но при этом расходы урезаны не будут. Напротив, минфин планирует увеличить их, найдя новые источники финансирования.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью "Ведомостям". По его словам, за базовый сценарий взято сокращение ВВП в этом году на 5%, что соответствует оценкам Банка России, а также нефть в среднем по 30 долларов за баррель. Доходы бюджета уменьшатся примерно на 4 трлн рублей, а сама конструкция бюджета вновь сменится с профицитной на дефицитную - расходы превысят доходы примерно на 4% ВВП. Негативная динамика хорошо заметна и по данным Федеральной налоговой службы - в апреле налоговые поступления упали на треть.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", - подчеркнул при этом Силуанов. Из его слов следует, что источниками финансирования расходов станут также деньги от сделки с акциями Сбербанка (1,07 трлн рублей), неизрасходованные с прошлого года остатки (1,1 трлн рублей) и наращивание программы заимствований через ОФЗ (вероятно, на 1,7-2,2 трлн рублей).

Секвестр федерального бюджета в таких условиях вряд ли представляется возможным - это привело бы только к большему спаду экономики, говорит руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. Фактически возможно лишь перераспределение ресурсов между более и менее приоритетными статьями расходов, добавляет она.

Новая реальность при расчете параметров бюджета - нефть в среднем по 30 долларов за баррель

Стратегия минфина останется открытой к действующим вызовам для экономики: новые стимулирующие меры потребуют новых заимствований или альтернативных источников (например, трата неизрасходованных бюджетных остатков), а сами заимствования - более гибкой тактики привлечения средств от инвесторов, полагают аналитики Росбанка. Тем не менее пока непонятно, как минфин планирует финансировать выпадающие доходы от снижения добычи и экспорта нефти, подчеркивают они. По оценкам аналитиков банка, этот объем может составить 1-1,2 трлн рублей, но его финансирование не формализовано бюджетным правилом, то есть возможным буфером может быть как ФНБ, так и рынок заимствований. Последний вариант может значительно усилить давление на долговой сегмент и процентные ставки, считают в Росбанке.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин Бюджет 2020-2022

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