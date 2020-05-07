Как российский бюджет выдержит испытание пандемией

Минфин раскрыл новую конструкцию бюджета на 2020 год, сильно измененную торможением экономики из-за пандемии коронавируса. Так, доходная часть бюджета заметно уменьшится, но при этом расходы урезаны не будут. Напротив, минфин планирует увеличить их, найдя новые источники финансирования.

Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью "Ведомостям". По его словам, за базовый сценарий взято сокращение ВВП в этом году на 5%, что соответствует оценкам Банка России, а также нефть в среднем по 30 долларов за баррель. Доходы бюджета уменьшатся примерно на 4 трлн рублей, а сама конструкция бюджета вновь сменится с профицитной на дефицитную - расходы превысят доходы примерно на 4% ВВП. Негативная динамика хорошо заметна и по данным Федеральной налоговой службы - в апреле налоговые поступления упали на треть.

"Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", - подчеркнул при этом Силуанов. Из его слов следует, что источниками финансирования расходов станут также деньги от сделки с акциями Сбербанка (1,07 трлн рублей), неизрасходованные с прошлого года остатки (1,1 трлн рублей) и наращивание программы заимствований через ОФЗ (вероятно, на 1,7-2,2 трлн рублей).

Секвестр федерального бюджета в таких условиях вряд ли представляется возможным - это привело бы только к большему спаду экономики, говорит руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. Фактически возможно лишь перераспределение ресурсов между более и менее приоритетными статьями расходов, добавляет она.

Новая реальность при расчете параметров бюджета - нефть в среднем по 30 долларов за баррель

Стратегия минфина останется открытой к действующим вызовам для экономики: новые стимулирующие меры потребуют новых заимствований или альтернативных источников (например, трата неизрасходованных бюджетных остатков), а сами заимствования - более гибкой тактики привлечения средств от инвесторов, полагают аналитики Росбанка. Тем не менее пока непонятно, как минфин планирует финансировать выпадающие доходы от снижения добычи и экспорта нефти, подчеркивают они. По оценкам аналитиков банка, этот объем может составить 1-1,2 трлн рублей, но его финансирование не формализовано бюджетным правилом, то есть возможным буфером может быть как ФНБ, так и рынок заимствований. Последний вариант может значительно усилить давление на долговой сегмент и процентные ставки, считают в Росбанке.