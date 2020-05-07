Как США оказались злостным должником ВОЗ

Еще до того, как США в середине прошлого месяца объявили о прекращении ежегодных взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Вашингтон уже входил в число ее злостных должников. Как сообщает Национальное общественное радио (NPR), к моменту начала пандемии коронавируса в мире США просрочили платежей в бюджет ВОЗ на общую сумму почти в 200 миллионов долларов.

Сообщается, что накопившийся американский долг перед главной международной структурой по борьбе с заболеваниями состоит из 118 миллионов долларов за текущий год и недоплаченных еще за 2019-й денег в размере 81 миллиона. Отмечается, что эта самая большая непогашенная задолженность среди всех 194 стран-членов ВОЗ.

Напомним, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна приостановит ежегодные взносы в бюджет ВОЗ из-за того, что она "сделала много ошибок". Эта входящая в структуру ООН организация "не справилась со своей основной обязанностью", пояснил глава Белого дома и пообещал провести "оценку роли ВОЗ в сокрытии информации о распространении коронавируса". Кроме того, неудовольствие Трампа вызвало и слишком тесное, по его мнению, взаимодействие ВОЗ с Китаем, на который американский лидер сегодня стремится переложить основную ответственность за начало пандемии.

Очевидно, что таким образом действующая администрация США банально "переводит стрелки", стремясь прикрыть собственные промахи, допущенные в борьбе с эпидемией COVID-19. Между тем, они привели к беспрецедентно высокому уровню заболеваемости (более 1 миллиона 222 тысяч случаев) и смертности (более 73 тысяч) от инфекции среди американских граждан.

Впрочем, после появления информации об имевшейся еще с прошлого года задолженности США перед ВОЗ возникает вопрос: а не сказались ли на эффективности работы этой структуры, допущенные самими американцами проволочки с перечислением средств в ее бюджет? Известно, например, что лишь в начале января текущего года США перевели ВОЗ 57 миллионов долларов, в том числе в счет задолженности еще за 2018 год.

Как известно, до их пор США являлись ведущим финансовым донором Всемирной организации здравоохранения. Перечисляемые Вашингтоном деньги составляют от четверти до пятой части всего бюджета организации. Односторонний отказ Соединенных Штатов от ранее взятых на себя обязательств по финансированию ВОЗ является крайне безответственным шагом в условиях продолжающейся пандемии коронавируса в мире, подчеркивают эксперты.

Между тем, в Белом доме активно ищут пути использования "откушенных" у ВОЗ средств для поддержки собственного явно подпорченного последствиями эпидемии COVID-19 имиджа. Так, госсекретарь США Майкл Помпео не исключил, что Вашингтон может инициировать создание некой альтернативы Всемирной организации здравоохранения, поскольку та "потерпела неудачу в борьбе с распространением нового коронавируса". Выступая в минувшую среду в эфире телеканала Fox Business, Помпео заявил: Америка знает, "как работать в сфере международной охраны здоровья" и намерена "найти способ", при котором США, "как и всегда, были бы лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения".

Напоминаем руководителю американского внешнеполитического ведомства: числящимся в злостных должниках у ведущих международных структур государствам, к тому же регулярно отказывающимся от собственных обязательств, о лидерстве остается только мечтать.