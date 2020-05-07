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07.05.2020 19:45
Рубрика: В мире

Европа выходит на улицу

Социальная дистанция, маски и антисептики: как в разных странах ослабляют тиски ограничений
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон) , Екатерина Забродина, Иван Карташов (Бразилиа) , Юрий Когалов, Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Европейские страны, оставившие пик заболеваемости коронавирусом позади, робко ослабляют карантинные барьеры, возведенные ради блага собственных граждан, но за последние полтора месяца вогнавшие их в глубокую депрессию.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что "первая фаза пандемии осталась позади". Теперь бюргеры "получат новую степень свободы", пишет Spiegel Online. Но при строгом соблюдении критерия: не более 50 новых заражений "короной" на 100 тысяч жителей в пределах земельного округа или города за семь дней. А если кривая заболеваемости пойдет вверх, ограничения могут вернуться.

Фото: Tobias Schwarz / AFP
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса

Ограничения на социальные контакты продлены до 5 июня, но власти разрешат собираться компаниям в пределах не одной, а двух семей, хотя правила дистанцирования это не отменяет. В стране откроются розничные магазины независимо от размера торговых площадей. Парикмахерские уже начали принимать клиентов, а вот кафе, рестораны пока не работают. Нижняя Саксония первой из федеральных земель планирует открыть их с 11 мая, хотя число посетителей ограничат, а столики придется заказывать заранее. Решился и наболевший вопрос о возобновлении футбольного сезона в Германии: с 20 мая первая и вторая бундеслиги смогут проводить так называемые "призрачные матчи" - без болельщиков на трибунах.

Жители Апеннин с 4 мая стали шаг за шагом возвращаться к привычному жизненному укладу. Чтобы ни у кого не было иллюзий, что "враг побежден", власти осторожно окрестили эту новую веху "сосуществованием с вирусом", призвав граждан и далее соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. И хотя к среде на улицах Рима число людей стало приближаться к допандемийным временам, большинство итальянцев дисциплинированно держат дистанцию и почти поголовно носят маски.

Начал возвращаться к жизни общественный транспорт. По новым правилам в метро, автобусах и троллейбусах, в которых установлены дозаторы с дезинфицирующим гелем, должно одновременно находиться не более 50 процентов пассажиров в масках. А в открывшемся столичном аэропорту Фьюмичино представили уникальный шлем, оснащенный видеокамерой и сенсорами, которые позволяют носящему его сотруднику аэровокзала определить наличие или отсутствие температуры у людей на расстоянии 7 метров.

Власти стран, оставивших пик COVID-19 позади, смягчают карантинные меры, но подчеркивают: если заболеваемость пойдет вверх, ограничения вернутся

В стране открылись заведения индивидуального обслуживания клиентов, работающие по предварительной записи: рестораны, парикмахерские, зубные и терапевтические кабинеты, оптики. С 11 мая заработают, правда, с некоторыми ограничениями, магазины, отели, откроются церкви. С 25 мая свои двери откроют кинотеатры, театры, музеи. 8 июня предполагается снять ограничения по передвижению внутри городов, а с 22 июня - по стране.

Правительство Испании разрешило гражданам выходить из своих домов и подышать свежим воздухом, но во избежание скоплений народа установило детальный распорядок для крупных городов. Запрещено отходить от дома более чем на километр, а также общаться с другими на улице. Зато разрешено заниматься любым видом спорта при соблюдении безопасной дистанции от 1,5 метра. Правда, в первые дни без нарушений не обошлось.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
Испания выработала жесткие правила для возобновления работы отелей

Впрочем, на смягчение карантина иногда идут и те страны, которым пока не удалось снизить заболеваемость. Например, правительство Британии готовится пересмотреть правило двухметровой дистанции, поскольку оно якобы становится основной помехой для скорейшего открытия школ и предприятий. Акцент, оправдывающий идею скорейшего ослабления, а в недалекой перспективе и снятия карантина, ставится на том, что, по последним данным, коронавирус будто бы плохо передается по воздуху.

В Бразилии, где эпидемия только набирает обороты, регионы поначалу вводили все новые ограничения, а президент Жаир Болсонаро, напротив, отстаивал необходимость снятия запретов, что разделило общество на два лагеря. В первые недели бразильцы ответственно подошли к соблюдению самоизоляции, но теперь накопилась усталость, ситуация меняется. На улицах становится все люднее. Кто-то выходит на пробежку, кто-то катается на велосипеде. В нескольких регионах уже разрешили работу строительных и мебельных магазинов и даже торговых центров. "Надеюсь, все это скоро закончится. Живу в пригороде Бразилиа. У нас не было выявлено ни одного случая заражения. А с 29 апреля бары заработали, всю ночь музыка играла", - рассказал "РГ" местный житель Раймундо. Другие регионы, напротив, вводят обязательное ношение масок в общественных местах и на транспорте.

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