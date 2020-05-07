Как Великобритания будет выходить из карантина

Шесть недель в домашнем заточении стали для свободолюбивых жителей Альбиона пыткой. Прогулки вокруг дома и походы в ближайший супермаркет уже изрядно надоели. Жесткий карантин не сработал: Соединенное Королевство стало стало рекордсменом Европы по числу умерших от COVID-19.

Вечером 10 мая глава правительства Борис Джонсон объявит согражданам, как именно будет идти освобождение от жесткого карантина. Прежде всего, будет разрешено выходить из дома для пробежки и физических упражнений. Время при этом ограничено не будет. Накачивать одряхлевшие мускулы разрешено уже с четверга. На этом этапе лозунгом для Британии становится: "Оставайся дома, соблюдай осторожность выходя на улицу".

В своих расчетах и проектах правительство Джонсона целиком и полностью опирается на данные научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage). Для поэтапного ослабления мер карантина необходимо чтобы уровень инфекции (R) не превышал единицы. Превышение будет означать, что каждый вирусоноситель окажется способен заразить еще одного человека. На данном этапе уровень составляет 0,7. Но случись ему подняться выше единицы, и вероятность второй волны эпидемии возрастает.

Что еще изменится? Клеркам будет рекомендовано по возможности работать из дома. Если же работник должен быть в офисе, то ему надлежит выучить ряд правил. Подниматься в свой офис предлагается по лестницам, а не на лифтах. Рабочие места будут размещены с соблюдением увеличенной дистанции. Если же позволить такое расположение не представляется возможным, между столами сотрудников будут возводиться перегородки. Прибывать к местам службы рекомендуется на велосипеде (любимый транспорт Бориса Джонсона в бытность мэром Лондона!) и всячески избегать общественного транспорта. Служебные совещания будут проводиться "на удаленке". Для сотрудников будут обеспечены санитайзеры и постоянное проветривание помещений.

Правительство готовится вернуть работников и на крупные предприятия - автозаводы, текстильные фабрики и т.п. - уже в самое ближайшее время. На этих предприятиях пространство между работниками достаточно большое, и заражение менее вероятно.

Пожалуй, самым чувствительным окажется вопрос о возможно скорейшем возвращении учащихся в школы. Появилась информация, что младшеклассники пойдут в школу уже с первого июня, хотя министр здравоохранения Мэтт Хэнкок 6 мая предупредил, что, скорее всего, учебные заведения не откроются до сентября, то есть до нового учебного года. Никаких обещаний на предмет более раннего возвращения министр давать не стал. Главный медицинский советник правительства, профессор Крис Уитти, еще на прошлой неделе предупредил, что преждевременное открытие школ поднимет число R. Избежать этого Британия готова любой ценой.