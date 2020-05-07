Как живет Италия на второй стадии выхода из карантина

С 4 мая в Италии стартовала так называемая "вторая стадия", с наступлением которой жители Апеннин стали медленно, шаг за шагом, возвращаться к привычному жизненному укладу.

Для того, чтобы ни у кого не было иллюзий, что "враг побежден", власти осторожно окрестили эту новую веху в борьбе с пандемией "сосуществованием с вирусом", призвав граждан проявить повышенную ответственность: соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также неукоснительно выполнять все предписания правительства, пригрозившего "перекрыть кран", если кривая заражений вновь поползет вверх.

И хотя к среде на улицах столицы число людей стало приближаться к допандемийным временам, просидевшие долгих 55 дней взаперти итальянцы, некогда славящиеся своим легкомысленным отношением к жизни, на этот раз, похоже, усвоили урок. Львиная доля населения, от клерков до детей, дисциплинированно держат дистанцию в один и более метр и почти поголовно носят маски. Несмотря на то, что маски в цене так и не упали вопреки заверениям премьера Конте, обещавшего сделать их по 50 евроцентов за штуку. В местных аптеках стоимость одного респиратора по-прежнему варьируется от 7,50 до 8 евро.

В рамках "второй стадии" борьбы с вирусом, на Апеннинах начал возвращаться к жизни и общественный транспорт. Часы его работы были продлены до 23.00, а также было введено огромное количество правил, которые, безусловно, все еще нуждаются в тщательной доработке. После двухмесячного простоя начали наконец ходить поезда. Чтобы не допустить распространения заражения, перед выходом на платформу сотрудники центрального римского вокзала измеряют температуру у всех без исключения пассажиров. А в возобновившем накануне работу столичном аэропорту Фьюмичино представили уникальный шлем, оснащенный видеокамерой и сенсорами, которые позволяют носящему его сотруднику аэровокзала определить наличие или отсутствие температуры у людей на расстоянии 7 метров.

Но главное - итальянцы, до безумия соскучившиеся по мороженому, кофе и пицце, теперь могут приобрести все эти гастрономические изыски самостоятельно, не дожидаясь часами курьера. Правда, посидеть с чашечкой ароматного капучино на площади пока не получится. До 1 июня всем питейным заведениям позволено продавать еду и напитки исключительно на вынос. Для местных джелатерий, которые могут с легкостью обойтись без привлечения большого количества персонала, это хорошая возможность начать сезон, а вот для баров и ресторанов такой сервис невыгоден. Именно поэтому многие из них предпочли так и не открывать свои ставни.

Благодаря выходу из карантина жители Апеннин, набравшие за время самоизоляции, согласно последним исследованиям, от двух и более килограммов, начали усиленно тренироваться в надежде провести летний сезон на одном из местных пляжей. Получится ли им реализовать эти мечту, станет известно в ближайшие две недели. Именно столько времени, по мнению специалистов, необходимо для того, чтобы понять, удалось ли Италии обуздать коварный коронавирус.