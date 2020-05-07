Какие продукты питания подешевели в апреле

В апреле стоимость основных категорий продовольствия показала разнонаправленную динамику: цены на мясо, хлеб, тепличные овощи, сахар, молоко и рыбу показали снижение или сохранились на стабильном уровне, цены на отдельные категории плодоовощной продукции и зерно демонстрируют рост, следует из данных Минсельхоза.

Так стоимость говядины в убойном весе снизилась на 0,5% до 237,79 руб./кг, свинины - на 1,6% до 138,64 руб./кг, мяса кур - на 2,1% до 103,05 руб./кг. Сохранению уровня цен способствует увеличение производства основных категорий мясной продукции и высокая степень самообеспеченности внутреннего рынка, поясняют в Минсельхозе. Там добавляют, что после кратковременного ажиотажа в начале месяца спрос на мясо сократился, что повлекло за собой снижение цен. При этом, по данным Национальной мясной ассоциации, в 2020 году предпосылок для роста цен на основные категории - птицу и свинину - нет. Средние цены сохранятся на уровне ниже предыдущего года, заверяют эксперты. Так, например, в апреле 2020 года цена на говядину в убойном весе была на 9,5% ниже уровня апреля 2019 года. Такая динамика обусловлена увеличением предложения на внутреннем рынке: по прогнозу НМА, рост производства свинины в 2020 году составит 5-7%, птицы и говядины - 1-1,5%.

Цены на молоко в апреле остались стабильны: стоимость молока цельного пастеризованного снизилась на 0,1% до 45,17 руб./кг, сливочного масла жирностью 72,5 и 82,5% снизилась на 0,5% и 1,4% соответственно (431,39 и 494,95 руб./кг). Средняя стоимость твердых и мягких сыров увеличилась на 1,6% до 376,20 руб./кг. В Минсельхозе считают, что сохранению стабильного уровня цен также способствует развитие производства, реализация значительного количества инвестпроектов в отрасли и совершенствование мер господдержки.

Стоимость живой рыбы в апреле снизилась на 2,1% до 126,73 руб./кг, рыбного филе - на 2,2% до 666,36 руб./кг. Цена на рыбные консервы снизилась на 0,1% до 162,67 руб./кг, на сельдь соленую - увеличилась на 0,1% до 129,84 руб./кг. При этом в Минсельхозе отмечают рост цен на импортную рыбную продукцию, что связано с изменением курса валют.

Традиционные сезонные колебания повлияли, прежде всего, на цены на плодоовощную продукцию. Однако, по данным Минсельхоза, сейчас цены на морковь, лук и капусту белокочанную находятся ниже уровня аналогичного периода 2019 года (на 10%, 10,9% и 30,4% соответственно). При этом по основным овощам открытого грунта (например, картофеля) в министерстве прогнозируют сохранение стабильной ситуации и увеличение производства в этом году. Одновременно с этим цены на тепличные овощи снижаются: огурцы за прошедший месяц подешевели на 12,6% до 66,89 руб./кг, томаты - на 17,2% до 109,32 руб./кг. Это связано с введением в эксплуатацию новых теплиц и, соответственно, увеличением производства овощей. В этом году ведомство прогнозирует рекордный объем производства тепличных овощей - не менее 1,25 млн тонн (почти на 10% больше урожая 2019 года).

Между тем, лимоны, чеснок и яблоки в апреле выросли в стоимости на 22%, 61% и 10% соответственно. По мнению директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, рост цен на лимон и чеснок обоснован, в основном, значительным ростом их потребления. А увеличение цен на яблоки связано с сезонным фактором - окончанием собственных запасов, и пополнением их за счет импортной продукции, подорожавшей из-за девальвации рубля.

Цены на хлеб в апреле также сохранились на стабильном уровне, стоимость хлеба из пшеничной муки составила 46,93 руб./кг (+0,5% за месяц), хлеба из ржано-пшеничной муки - 41,21 руб./кг (+1,3%). Рост цен на муку составил 7,2% до 20,73 руб./кг. При этом в себестоимости хлеба мука занимает не более 20%.

Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на сахар за месяц увеличилась на 0,4% до 24,43 руб./кг, при этом значительное снижение за год (на 25%) в первую очередь связано с перепроизводством сахара в стране.

"Как и в прошлом месяце, мы оцениваем ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксируем повышения цен", - говорит председатель правления Союзроссахар Андрей Бодин. По его оценке, текущие цены на сахар на 24% ниже уровня оптовых цен в аналогичный период прошлого года и с середины прошлого года остаются самыми низкими в мире.