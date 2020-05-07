Хищный кальмар возрастом 200 миллионов лет окаменел вместе с жертвой

Ученые обнаружили окаменелость возрастом около 200 миллионов лет, которая представляет собой фактически произошедшее палеобиологическое событие, а именно атаку кальмароподобного существа на рыбу.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Плимутского университета (Великобритания). Интересно, что окаменелость была найдена на южном побережье Англии еще в XIX веке. В настоящее время она хранится в коллекциях Британской геологической службы в Ноттингеме.

Только в наши дни ее изучила команда, составленная из сотрудников Плимутского и Канзасского университетов, а также базирующейся в Дорсете компании The Forge Fossils. Окаменелое кальмароподобное существо ученые идентифицировали как Clarkeiteuthis montefiorei.

При детальном изучении они заметили, что оно держит в своих челюстях доисторическую рыбу, напоминающую современную сельдь (Dorsetichthys bechei). Дальнейшее изучение показало, что это не случайная причуда природы, а доисторический "снимок" реально произошедшего палеобиологического события.

Исследователи выдвинули две версии. По одной из них, доисторический кальмар поймал рыбу, но она оказалась слишком крупной для него. Добыча застряла в его челюстях. В результате погиб и хищник, и его жертва. Они опустились на морское дно, которое сохранило их в существующем виде.

Вторая версия заключается в том, что Clarkeiteuthis уволок свою добычу на морское дно, чтобы обезопасить себя от возможного нападения со стороны другого хищника. Но при этом попал в слой воды с низким содержанием кислорода и банально задохнулся.

Авторы работы считают, что эта явно неудачная атака произошла в период от 199 до 190 миллионов лет назад. Они подчеркивают, что подобные палеобиологические "записи" встречаются крайне редко.