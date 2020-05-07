Карантин на Украине продлится до 22 мая

Украинский кабмин постановил с 11 мая начать ослаблять карантин в стране. При этом продлится он все же до 22 мая.

Ослабление карантинных мер начнется с открытия предприятий, работающих в области СМИ. Это коснется, в частности, точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий. Кроме того, возобновят свою работу адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, правительство разрешит еще и работу летних площадок, кафе, ресторанов, парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских. Но все это - исключительно с соблюдением некоторых условий, разработанных министерством здравоохранения.

При этом, как заявил Шмыгаль, карантин будет продлен до 22 мая.