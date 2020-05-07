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07.05.2020 11:00
Рубрика: Спорт

КХЛ решила не определять чемпиона в сезоне-2019/20

Текст: Максим Домчев
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не выявлять чемпиона прошедшего сезона, досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте КХЛ.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Согласно регламенту, сезон состоит из двух этапов - регулярного чемпионата и серии плей-офф. И если победитель регулярного сезона был определен, то Кубок Гагарина разыгран не был, а, следовательно, чемпион России и призеры турнира не были определены.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров чемпионата, не существует", - говорится в заявлении.

В связи с этим лигой решено утвердить итоговую таблицу исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, позиции с первой по восьмую не распределяются - указанным командам присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ), при этом команды будут перечислены в алфавитном порядке: "Ак Барс", "Барыс", "Динамо" (Москва), "Йокерит", "Салават Юлаев", "Сибирь", СКА и ЦСКА.

Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом лиги: 9. "Авангард", 10. "Автомобилист", 11. "Спартак", 12."Локомотив", 13. "Металлург", 14. "Витязь", 15. "Торпедо", 16. "Нефтехимик", 17. "Амур", 18. "Куньлунь", 19. "Сочи", 20. "Северсталь", 21. "Трактор", 22. "Адмирал", 23. "Динамо" (Рига), 24. "Динамо" (Минск).

"Уверен, что в сложившейся ситуации лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принципу, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов. - Впервые чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей".

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"Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке", - отметил он.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2019/2020

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