Когда и куда отправятся европейцы в отпуск этим летом

Пандемия коронавируса заставила европейцев отказаться от пляжного отдыха этим летом. Если раньше, пользуясь принципом свободы передвижения граждан, люди могли поехать в отпуск в соседнюю или какую-другую страну ЕС, то теперь это кажется невозможным. На помощь приходят власти Греции - они обещают открыть страну для гостей уже к первому июля.

"Мы все еще формулируем медицинские протоколы, но вполне вероятно, что нам придется тестировать пассажиров перед полетом - на всякий случай. Мы надеемся, что руководство ЕС возьмет на себя инициативу достичь общеевропейского соглашения. Безусловно, есть страны, которые хотят двигаться в этом направлении. И первая среди среди них - Греция. Но мы не можем ждать!" - цитирует греческого министра туризма Хариса Теохариса телеканал Euronews.

Не отстает от Афин и Хорватия, чей министр внутренних дел Давор Божинович предложил ввести специальные сертификаты, которые свидетельствовали бы "об отсутствии или снижении риска". Над предложением хорватской стороны уже работают эксперты.

Однако возрождать туризм внутри ЕС спешат далеко не все. Например, "зеленый" евродепутат из Франции Карима Делли считает, что возобновление поездок станет "безрассудством в краткосрочной перспективе". Она посоветовала гражданам ЕС путешествовать в пределах региона, где они живут.