Новости

В Москве от коронавируса вылечилось более 9 тысяч человек 10:02
Уникальный Москвич-412: последний экземпляр цвета аллигатор 10:02
Мэрия Дублина пожаловалась на горы использованных масок на улицах города 10:01
В Красноярске задержали экс-депутата за организацию заказных убийств 10:00
Историк раскрыл тайну происхождения высшей военной награды Британии 09:55
Новый Skoda Enyaq iV: известны все подробности 09:48
Во Владивосток из Токио вернулись около 270 россиян 09:44
Экс-чемпион мира по боксу Холифилд объявил о возвращении на ринг 09:41
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся 09:37
В Волгограде арестовали контрактника за убийство 09:35
Онищенко объявил о "выдыхающемся" коронавирусе 09:31
Бирюков: Ежедневную дезинфекцию московских подъездов продлили на месяц 09:27
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России 09:27
В Приамурье лесной пожар вплотную подошел к жилому поселку 09:26
Могут ли авто снять с регистрации и утилизировать без ведома владельца 09:00
Волгоградского чиновника заподозрили во взятке в 250 тысяч рублей 08:43
На главу района Брянска завели дело за торговлю пропусками 08:41
Когда и куда отправятся европейцы в отпуск этим летом 08:33
Испанцы сдают тесты на антитела перед возвращением на работу 08:19
Кемперы на базе моделей Lada добрались до Европы 08:01
Житель Башкирии обнаружил в аквариуме минометную мину 07:54
Гидрометцентр: Аномальная жара ожидается в ряде регионов России 07:51
В Нижнем Новгороде создают серию граффити ко Дню Победы 07:47
На Среднем Урале расширили список медработников, которым положены надбавки 07:34
Английскую больницу украсила новая картина знаменитого художника Бэнкси 07:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 08:33
Рубрика: В мире

Когда и куда отправятся европейцы в отпуск этим летом

Текст: Диана Ковалева
Фото: AFP/Louisa GOULIAMAK Фото: AFP/Louisa GOULIAMAK
Фото: AFP/Louisa GOULIAMAK

Пандемия коронавируса заставила европейцев отказаться от пляжного отдыха этим летом. Если раньше, пользуясь принципом свободы передвижения граждан, люди могли поехать в отпуск в соседнюю или какую-другую страну ЕС, то теперь это кажется невозможным. На помощь приходят власти Греции - они обещают открыть страну для гостей уже к первому июля.

Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Как Европа выходит из карантина

"Мы все еще формулируем медицинские протоколы, но вполне вероятно, что нам придется тестировать пассажиров перед полетом - на всякий случай. Мы надеемся, что руководство ЕС возьмет на себя инициативу достичь общеевропейского соглашения. Безусловно, есть страны, которые хотят двигаться в этом направлении. И первая среди среди них - Греция. Но мы не можем ждать!" - цитирует греческого министра туризма Хариса Теохариса телеканал Euronews.

Не отстает от Афин и Хорватия, чей министр внутренних дел Давор Божинович предложил ввести специальные сертификаты, которые свидетельствовали бы "об отсутствии или снижении риска". Над предложением хорватской стороны уже работают эксперты.

Однако возрождать туризм внутри ЕС спешат далеко не все. Например, "зеленый" евродепутат из Франции Карима Делли считает, что возобновление поездок станет "безрассудством в краткосрочной перспективе". Она посоветовала гражданам ЕС путешествовать в пределах региона, где они живут.

В мире Европа Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Чем живут рядовые жители Германии во время пандемии коронавируса