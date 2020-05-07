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Рубрика: Экономика

Кого работодатели оставят на удаленке после пандемии

Текст: Алексей Дуэль
Когда многие обитатели офисов мечтали работать из дома и не мотаться каждый день пред светлые очи начальства, никто даже предположить не мог, что их желания очень скоро станут реальностью. Полтора месяца самоизоляции и удаленной работы показали, что для многих специалистов это вполне реальный формат. Часть руководителей, оценив сокращение офисных издержек при нормальных производственных показателях, всерьез задумались: а не оставить ли потом, после завершения пандемии, все как есть? По данным опроса Headhuter среди работодателей, таких оказалось целых восемь процентов.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

"Формат удаленки возможен практически для всех специалистов, не работающих напрямую с клиентами: кадровиков, компьютерщиков, бухгалтерии, маркетинга, менеджмента, - отмечает управляющий партнер рекрутингового агентства Selecty Арсений Федоткин. - В первую очередь эта практика подходит для небольших технологичных компаний. Но для крупного бизнеса и тех, у кого большую долю среди сотрудников составляют производственный персонал и менеджеры, занимающиеся прямыми продажами, вряд ли это будет интересно. Организовать удаленную работу для коллектива в 100 тысяч человек несоизмеримо сложнее, чем для нескольких сотен".

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При этом конкретное решение необходимо принимать для каждой организации отдельно. Надо принимать в расчет и специфику производственных процессов, и удобство работы как для сотрудников, так и для работодателя.

"В IT, ритейле, финансах на постоянную удаленку можно перевести до 90 процентов сотрудников, - уверен гендиректор ИТ-компании КРОК Борис Бобровников. - Но для эффективной удаленной работы компании нужны и инфраструктура, и соответствующая культура работы. Руководство должно быть в состоянии на ходу менять бизнес-процессы и модели управления. А вот о том, стоит ли массово переводить людей на удаленку, можно будет думать уже после завершения карантина, когда мы все вместе встретимся в офисах".

Эксперты отмечают, что многие руководители восприняли вынужденный переход на удаленку как неизбежное зло и готовы продержаться в таком режиме не больше пары месяцев. По данным опроса Headhunter, только 23 процента компаний были готовы к такой работе на протяжении полугода или дольше.

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"Вопрос о продолжительной удаленке всей компании или отдельных бизнес-подразделений все же будет решаться индивидуально, в зависимости от оценки эффективности, морально-психологического состояния сотрудников, уровня выгорания и других факторов, в том числе от финансового состояния бизнеса и готовности сэкономить на аренде офисных площадей, - отмечает руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Основная причина повышения эффективности при удаленной работе оказалась в том, что сотрудники смогли уделять делам больше времени".

Авральный режим удаленной работы показал, что при необходимости в таком режиме ничего невозможного нет. Но, судя по всему, делать это массовой обязательной практикой готовы очень немногие. Хотя отдельные элементы удаленки - например, возможность один-два дня в неделю поработать из дома, могут и закрепиться. И после снятия карантинных ограничений руководителям снова придется искать баланс, позволяющий и им, и их подчиненным работать с максимальной эффективностью.

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