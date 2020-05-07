Количество документов для получения госуслуг сократится

Минэкономразвития предлагает сократить пакет документов для получения региональных и муниципальных услуг. Проект соответствующего распоряжения внесен в Правительство.

Добиться упрощения процедур министерство предлагает за счет усиления межведомственного обмена данными и сведениями без участия заявителя. В перечень документов, которыми обмениваются ведомства и государственные внебюджетные фонды, Минэкономразвития предлагает включить еще 18, находящихся в распоряжении МВД, Федеральной налоговой службы, Росреестра, Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования.

Также будет расширен объем сведений, предоставляемых ФНС России. Например, для предоставления региональных и муниципальных субсидий требуются сведения о состоянии расчетов по страховым взносам компаний, в том числе МСП. А для оказания социальной поддержки (например, для ежемесячных выплат на детей) региональным и муниципальным органам власти нужны сведения о доходах и имуществе граждан. Проект Минэкономразвития предполагает, что в этих случаях не понадобится предоставление дополнительных документов и справок.