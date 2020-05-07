Количество документов для получения госуслуг сократится

Новости

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом 21:50
На Дону школьники установили имена погибших в 1942 году красноармейцев 21:36
Минобороны сообщает о более чем 3,3 тысячи заразившихся коронавирусом 21:33
Республика Сербская вновь получает помощь из России для борьбы с COVID-19 21:30
Инфекционист Минздрава: Вирус не должен циркулировать более 100 дней 21:23
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России 20:58
Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8% 20:58
В Калмыкии выздоровела 90-летняя пациентка, переболевшая COVID-19 20:54
Саакашвили назначили главой исполкома национального совета реформ Украины 20:53
Карантин на Украине продлится до 22 мая 20:42
Майкл Калви останется под домашним арестом еще на три месяца 20:40
В Мордовии отреставрировали памятник героям ВОВ, обшитый сайдингом 20:33
МИД: Выплачен первый транш помощи для россиян за рубежом 20:18
Число больных, скончавшихся от коронавируса в Подмосковье, выросло до 156 20:07
Пушилин: Украинские силовики намеренно ведут огонь по детям и молодежи 20:07
Вокалист Bad Company Брайан Хоу умер от остановки сердца 19:45
Звезды Мариинского театра споют песни военных лет 19:38
Россияне начали скупать в банках золотые слитки и монеты 19:37
В Керчи завершили реконструкцию обелиска Славы на горе Митридат 19:33
Раскрыт секрет татуировки на лбу Джокера Джареда Лето 19:20
В Челябинской области сотрудник Росгвардии спас село от пожара 19:17
В Петербурге у вылечившихся от COVID-19 начался забор плазмы 19:11
Хищный кальмар возрастом 200 миллионов лет окаменел вместе с жертвой 19:10
Студия Marvel запустила в производство проект о Призрачном гонщике 19:05
В Крыму скончался пилот совершившего жесткую посадку Ми-35 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
07.05.2020 21:18
Рубрика: Власть

Количество документов для получения госуслуг сократится

Текст: Ирина Алпатова
Минэкономразвития предлагает сократить пакет документов для получения региональных и муниципальных услуг. Проект соответствующего распоряжения внесен в Правительство.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Добиться упрощения процедур министерство предлагает за счет усиления межведомственного обмена данными и сведениями без участия заявителя. В перечень документов, которыми обмениваются ведомства и государственные внебюджетные фонды, Минэкономразвития предлагает включить еще 18, находящихся в распоряжении МВД, Федеральной налоговой службы, Росреестра, Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования.

Минэкономразвития предложило автоматически продлить разрешения в туризме

Также будет расширен объем сведений, предоставляемых ФНС России. Например, для предоставления региональных и муниципальных субсидий требуются сведения о состоянии расчетов по страховым взносам компаний, в том числе МСП. А для оказания социальной поддержки (например, для ежемесячных выплат на детей) региональным и муниципальным органам власти нужны сведения о доходах и имуществе граждан. Проект Минэкономразвития предполагает, что в этих случаях не понадобится предоставление дополнительных документов и справок.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов
В Крыму скончался пилот совершившего жесткую посадку Ми-35
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии