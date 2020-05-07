Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии

В мировых СМИ появилась противоречивая информация о том, как курение сочетается с воздействием коронавируса на легкие человека. Одни источники сообщают, что никотин якобы защищает клетки от поражения вирусом. Другие, напротив, утверждают, что наиболее тяжелые поражения легких как раз возникают у курильщиков.

Какое из этих утверждений верное? На этот и другие вопросы "РГ" ответила руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

Маринэ Генриевна, так кто все-таки прав?

Маринэ Гамбарян: Давно доказано, что курильщики подвержены повышенному риску респираторных заболеваний. В мартовском номере журнала Tobacco Induced Diseases ("Заболевания, вызванные табаком") опубликован систематический обзор "COVID-19 и курение". В нем проанализированы пять исследований о пациентах, инфицированных COVID-19. Отмечено, что доля нынешних и бывших курильщиков оказалась наиболее высокой среди тех пациентов, которым требовались реанимация, искусственная вентиляция легких, а также среди тех, кто умер.

Китайские ученые, изучившие 78 пациентов с COVID-19, показали, что риск развития пневмонии у курильщиков на 14 процентов выше по сравнению с некурящими. Ученые единодушны: при всеобщей обеспокоенности по поводу пандемии, самое правильное - отказаться от курения: помимо пользы для здоровья своего и своих близких, это поможет умерить разгул SARS-CoV-2 в мире.

Вы советуете отказаться от курения именно сейчас, когда мы на самоизоляции, что многим дается довольно нелегко. Не ухудшит ли это психологическое состояние тех, кто курит?

Маринэ Гамбарян: Согласна, период самоизоляции - беспрецедентное испытание для всех, не только для курильщиков. Все СМИ и соцсети полны советов, как пережить этот период и не унывать. За месяц многие уже приспособились к новому состоянию, и оно для курильщиков, как и для всех, совсем другое, нежели обычное.

Привычный уклад жизни курильщиков подразумевает определенные действия, связанные с табаком. Например, когда неприятности на работе, первое, что делает курильщик, - бросается на улицу покурить. Многие курильщики привыкли к совместным перерывам (перекурам) с коллегами, сигарете после обеда, привыкли курить за рулем автомобиля и закуривать, едва садясь в него и т.д. Сейчас этот уклад жизни резко изменился, в нем нет привычных действий и передвижений и так называемых триггеров - то есть провоцирующих факторов. Правда, возможно, появились другие, и надо постараться не привязывать их к курению, не решать свои трудности с помощью сигареты, тем более что это бесполезно.

К тому же, нередко курильщик живет вместе с родными и близкими, которых нельзя подвергать воздействию табачного дыма. В подъездах теперь курить запрещено, и если даже курить у окна или на балконе, дым все равно поступает в комнату. А это значит, что близкие курильщика подвергаются воздействию вторичного и третичного курения.

Про пассивное курение мы все слышали, а это что за виды курения?

Маринэ Гамбарян: Вред вторичного курения - то есть вдыхания табачного дыма теми, кто находится рядом с курящим человеком, - давно доказан. Сами представители табачной отрасли еще в начале 80-х годов прошлого века установили, что вторичный дым с бокового потока в 2-4 раза более токсичен, чем дым основного потока сигареты, а его конденсат - в 2-6 раз более канцерогенен, чем конденсат дыма основного потока. Пассивное курение может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, рак легкого, хронические бронхиты, бронхиальную астму и пневмонии у ни в чем не повинных людей. Это особенно опасно для детей, и может стать причиной внезапной детской смерти на первом году жизни, частых респираторных инфекций, в том числе пневмоний, отитов, утяжелять бронхиальную астму и т.д.

К тому же вторичный дым никуда не исчезает, содержащиеся в нем вредные соединения оседают и надолго остаются на стенах, коврах, обивке салона автомобилей, поверхностях мебели и предметов - это и называют третичным дымом. Он от 6 до 12 раз более токсичен, чем "свежий" вторичный дым. Современные исследования доказали, что в результате реакции поверхностно связанного никотина - основного компонента третичного дыма - с азотистой кислотой образуются канцерогенные табак-специфические нитрозамины (TSN), а при реакции с озоном - токсичные альдегиды. Сегодня известно, что третичного дыма недопустимо много в помещениях, где принято курение. Он содержит множество мутагенов и канцерогенов, то есть веществ, вызывающих рак. И также особо опасен для детей. Многие исследования показали, что при воздействии третичного дыма концентрация его компонентов - метаболитов никотина, акролеина и др. - гораздо выше в организме детей, чем у взрослых. Это вызывает поражения ДНК, может вызвать генетические и эпигенетические мутации, приводящие к развитию злокачественных новообразований.

В пятницу, 8 мая, руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян расскажет, каким должен быть алгоритм отказа от курения.