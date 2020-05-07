Перед праздничными днями Госфильмофонд оцифровал фильмы из своей коллекции. Пленка ведь имеет обыкновение осыпаться... И теперь эти замечательные киноленты можно будет увидеть в хорошем качестве: "Два бойца" (1943), "Жди меня" (1943), "Небесный тихоход" (1945), "Сын полка" (1946), "Подвиг разведчика" (1947), "Молодая гвардия" (1948), "Звезда" (1949), "Самый медленный поезд" (1963), "Здесь твой фронт" (1983), "Железное поле" (1986), "Перед рассветом" (1989) и другие.

Кроме того, в спецпроекте "День Победы-2020" и в социальной сети "Одноклассники" будет доступен альбом из 66 аудиозаписей "Реквием и Победа. Стихи поэтов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, читают поэты-фронтовики". Этот аудио-сборник был записан в 1972 году на фирме грамзаписи "Мелодия". Он включает произведения Владимира Огнева, Марка Максимова, Мусы Джалиля, Сергея Орлова, Владимира Лифшица, Бориса Слуцкого и других замечательных поэтов-фронтовиков…

На портале "Культура.РФ" собраны многие спектакли, лекции, фильмы, а также другие материалы о Великой Отечественной войне. Все они будут доступны пользователям бесплатно.

Прямая речь

Вадим Ваньков, Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ:

- Многие учреждения культуры готовят особые программы, выставки, проекты ко Дню Победы в онлайн-формате. Портал "Культура.РФ", как главная информационная площадка ключевых всероссийских акций, рада объединить множество самых разных проектов. Это будет и традиционная афиша, и трансляции, и уникальные архивные материалы разных форматов от наших партнеров.