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07.05.2020 19:50
Рубрика: Культура

Лучшие фильмы и спектакли о войне покажут на сайте "Культура.РФ"

Текст: Александр Алексеев
В честь 75-летия Победы портал "Культура.РФ" подготовил новый проект - "День Победы-2020". В нем собраны лучшие художественные и документальные фильмы, лекции, стихи и спектакли о Великой Отечественной войне.
Кадр из фильма "Два бойца". Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Два бойца". Фото: www.kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Два бойца". Фото: www.kinopoisk.ru

Перед праздничными днями Госфильмофонд оцифровал фильмы из своей коллекции. Пленка ведь имеет обыкновение осыпаться... И теперь эти замечательные киноленты можно будет увидеть в хорошем качестве: "Два бойца" (1943), "Жди меня" (1943), "Небесный тихоход" (1945), "Сын полка" (1946), "Подвиг разведчика" (1947), "Молодая гвардия" (1948), "Звезда" (1949), "Самый медленный поезд" (1963), "Здесь твой фронт" (1983), "Железное поле" (1986), "Перед рассветом" (1989) и другие.

Фото: Анна Коонен / предоставлено МГТ
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Кроме того, в спецпроекте "День Победы-2020" и в социальной сети "Одноклассники" будет доступен альбом из 66 аудиозаписей "Реквием и Победа. Стихи поэтов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, читают поэты-фронтовики". Этот аудио-сборник был записан в 1972 году на фирме грамзаписи "Мелодия". Он включает произведения Владимира Огнева, Марка Максимова, Мусы Джалиля, Сергея Орлова, Владимира Лифшица, Бориса Слуцкого и других замечательных поэтов-фронтовиков…

На портале "Культура.РФ" собраны многие спектакли, лекции, фильмы, а также другие материалы о Великой Отечественной войне. Все они будут доступны пользователям бесплатно.

Прямая речь

Вадим Ваньков, Директор Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ:

- Многие учреждения культуры готовят особые программы, выставки, проекты ко Дню Победы в онлайн-формате. Портал "Культура.РФ", как главная информационная площадка ключевых всероссийских акций, рада объединить множество самых разных проектов. Это будет и традиционная афиша, и трансляции, и уникальные архивные материалы разных форматов от наших партнеров.

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