МАМТ покажет, как театр жил в военные годы

Новости

В Мордовии от коронавируса скончались два медработника 17:23
В Мадриде часть улиц в выходные станет пешеходной 17:19
Самый маленький кроссовер Honda назовут ZR-V 17:15
Звезда музыки госпел Трой Снид умер от коронавируса в 52 года 17:13
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая 17:12
Собянин: Дистанционное обучение старшеклассников продлевается до 31 мая 17:11
В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35 17:08
Власти Москвы продлили ограничения до лета 17:06
Впервые опубликованы детальные снимки марсианских речных систем 17:01
Видео: пешеход чудом увернулся от летящей на него кубарем машины 17:01
Президенты России и Казахстана обсудили меры по борьбе с коронавирусом 16:59
В Петербурге появился памятник самоизоляции 16:55
Накануне Дня Победы в столице пройдет масштабная дезинфекция дорог 16:51
Страны СНГ призвали противостоять реабилитации нацизма 16:48
Молодых адвокатов в режиме онлайн научат составлять иски 16:42
Под Калининградом в море нашли фрагменты самолета времен войны 16:38
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова 16:37
В Ленобласти возбудили дело из-за проживания ветерана в ветхом бараке 16:36
В Симферополе задержан член нацистской ячейки 16:35
Скала и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев 16:31
ГАЗ объяснил, зачем снял с производства "ГАЗон" 16:30
Врач рассказал о главных ошибках при ношении маски 16:24
В Карачаево-Черкесии введен обязательный масочный режим 16:22
Представитель отрасли предложил транспортникам госгарантии под кредиты 16:14
В Сочи семь полицейских госпитализированы с коронавирусом 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 17:02
Рубрика: Культура

МАМТ покажет, как театр жил в военные годы

Текст: Наталья Лебедева
Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко отметит 75-летие Великой Победы виртуальной выставкой "На положении фронтового", рассказывающей о деятельности театра в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Федор Вяземский/ wikipedia.org Фото: Федор Вяземский/ wikipedia.org
Фото: Федор Вяземский/ wikipedia.org

Онлайн-проект, подготовленный сотрудниками музейно-выставочного отдела и литературно-драматургической части МАМТ, стартует 8 мая. По словам пресс-атташе театра Ирины Горбуновой, к 9 мая они традиционно готовят большую программу, концерты и выставки, но в этот раз все планы нарушили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса нового типа. Однако театр продолжает работать. А о том, как театр жил в военные годы, расскажут уникальные документы, письма и фотографии.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Гоголь-центр" выпустит первый спектакль в формате онлайн

1941 год стал судьбоносным для театра, который, собственно, и возник тогда в результате слияния трех коллективов, уже существовавших и работавших в здании на Большой Дмитровке: Оперного театра имени Станиславского, Музыкального театра имени Немировича-Данченко и балетной труппы под руководством Викторины Кригер.

Первый день войны застал Оперный театр им. К.С. Станиславского в Ярославле, Музыкальный театр им. Вл.И. Немировича-Данченко - в городе Полярный невдалеке от Мурманска. Гастроли были прерваны, артисты вернулись в Москву.

Объединенный театр остался работать в Москве на положении фронтового. В октябре-декабре 1941 года, когда линия фронта подошла вплотную к Москве, он был первым, и в течение какого-то времени единственным, театром, работавшим для жителей и защитников города.

Фото: iStock
Театральный марафон МХТ им. Чехова ко Дню Победы пройдет онлайн

Первая премьера военных лет - балет "Штраусиана" в постановке Владимира Бурмейстера под музыку Иогана Штрауса была показана уже 25 октября 1941 года.

"В военные годы театр выпустил премьеры спектаклей, которые потом долго оставались в его репертуаре: оперетту Иоганна Штрауса "Цыганский барон", балет Виктора Оранского "Виндзорские проказницы", "Шехеразаду" на музыку Николая Римского-Корсакова. Ставились и произведения героические - балет "Лола", оперы "Чапаев" и "Суворов", спектакль-концерт "Герои русского народа", - приводит ТАСС слова пресс-атташе театра.

Создатели виртуального проекта "На положении фронтового" попытались понять, как артисты и работники театра прожили четыре военных года. Не чувствуя себя ни жертвами, ни героями они изо дня в день продолжали свое дело. В архивах МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко сохранились не только фотографии военных лиц, но и свидетельства очевидцев: дневники, отчеты руководителей фронтовых бригад, воспоминания. И у виртуальных посетителей выставки будет уникальная возможность увидеть настоящие лица людей без грима, услышать их голоса.

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Нельзя "перегибать палку" с требованиями к бизнесу после эпидемии
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома