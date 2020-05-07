МАМТ покажет, как театр жил в военные годы

Онлайн-проект, подготовленный сотрудниками музейно-выставочного отдела и литературно-драматургической части МАМТ, стартует 8 мая. По словам пресс-атташе театра Ирины Горбуновой, к 9 мая они традиционно готовят большую программу, концерты и выставки, но в этот раз все планы нарушили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса нового типа. Однако театр продолжает работать. А о том, как театр жил в военные годы, расскажут уникальные документы, письма и фотографии.

1941 год стал судьбоносным для театра, который, собственно, и возник тогда в результате слияния трех коллективов, уже существовавших и работавших в здании на Большой Дмитровке: Оперного театра имени Станиславского, Музыкального театра имени Немировича-Данченко и балетной труппы под руководством Викторины Кригер.

Первый день войны застал Оперный театр им. К.С. Станиславского в Ярославле, Музыкальный театр им. Вл.И. Немировича-Данченко - в городе Полярный невдалеке от Мурманска. Гастроли были прерваны, артисты вернулись в Москву.

Объединенный театр остался работать в Москве на положении фронтового. В октябре-декабре 1941 года, когда линия фронта подошла вплотную к Москве, он был первым, и в течение какого-то времени единственным, театром, работавшим для жителей и защитников города.

Первая премьера военных лет - балет "Штраусиана" в постановке Владимира Бурмейстера под музыку Иогана Штрауса была показана уже 25 октября 1941 года.

"В военные годы театр выпустил премьеры спектаклей, которые потом долго оставались в его репертуаре: оперетту Иоганна Штрауса "Цыганский барон", балет Виктора Оранского "Виндзорские проказницы", "Шехеразаду" на музыку Николая Римского-Корсакова. Ставились и произведения героические - балет "Лола", оперы "Чапаев" и "Суворов", спектакль-концерт "Герои русского народа", - приводит ТАСС слова пресс-атташе театра.

Создатели виртуального проекта "На положении фронтового" попытались понять, как артисты и работники театра прожили четыре военных года. Не чувствуя себя ни жертвами, ни героями они изо дня в день продолжали свое дело. В архивах МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко сохранились не только фотографии военных лиц, но и свидетельства очевидцев: дневники, отчеты руководителей фронтовых бригад, воспоминания. И у виртуальных посетителей выставки будет уникальная возможность увидеть настоящие лица людей без грима, услышать их голоса.