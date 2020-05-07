Наступающее лето может быть не просто жарким, а очень жарким. Что подготовили спасатели для более эффективного противодействия пожарам и прочей разбушевавшейся стихии, корреспонденту "РГ" рассказал первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Наступающее лето обещает быть богатым на природные катаклизмы. Cпасатели готовы к встрече. Фото: РИА Новости

Прогнозы, как известно, вещь неблагодарная, но в МЧС их регулярно составляют и руководствуются ими, потому что они основаны на научных данных. О каком ближайшем прогнозе можно говорить сейчас?

Александр Чуприян: Если говорить об оперативных ожиданиях, то на майские праздники при установившейся сухой и теплой погоде традиционно увеличивается количество людей, отдыхающих на природе, что неизменно влечет за собой увеличение количества очагов природных пожаров в непосредственной близости от населенных пунктов.

А если брать в целом, то пожары прогнозируются на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени - на Европейской территории страны. Пожароопасный сезон этого года один из самых ранних, первые очаги возгораний были зафиксированы уже в феврале. Ожидаем, что и продолжительность пожароопасного сезона будет дольше обычной.

Однако, к концу 2020 года, основываясь на оперативных данных, специалистами министерства спрогнозировано снижение количества пожаров на 1,7 процента, количества погибших на 2,5 процента, и получивших травму на 3 процента.

Предыдущие прогнозы помогли вам? МЧС так и прогнозировало ранее начало пожароопасного сезона?

Александр Чуприян: Да. Это спрогнозировать было несложно, учитывая малоснежность прошедшей зимы. Зима этого года была особенно теплой, а в некоторых регионах, можно сказать, что ее не было совсем. Отсутствие снега привело во многих регионах к маловодью.

Сейчас мы особенно внимательно следим за ситуацией на территории Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, юга Красноярского края, Республик Бурятия, Тыва и Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Амурской, а также Воронежской и Ростовской областей.

При прогнозируемом жарком лете возможно возникновение торфяных пожаров на территории Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областей. Конечно, не таких масштабных, как в 2010 году. Определенные уроки мы все для себя вынесли, и профилактические мероприятия проводятся значительно эффективнее.

Это потому что лето ожидается не таким аномально жарким как в 2010 году или потому что изменились условия подготовки к пожароопасному сезону?

Александр Чуприян: Лето по прогнозам может быть и очень жарким, но и мы сейчас лучше готовы к температурным рискам. За прошедшие годы было проведено обводнение торфяников, увеличено количество наблюдательных постов и улучшена система мониторинга, в том числе из космоса, а также увеличена оперативность обработки информации и доведения ее до регионов.

Пожароопасный сезон года - один из самых ранних, первые очаги зафиксированы в феврале. Ожидаем, что и его продолжительность будет дольше обычной

Где возможны климатические или какие-либо еще аномалии?

Александр Чуприян: Сейчас еще рано утверждать со всей точностью, но предпосылки некоторых аномалий имеются в южных регионах Европейской части России. Я имею в виду опасность для формирования там засухи.

Мы полагаем, что в связи со складывающейся обстановкой стоит ожидать увеличение количества смерчей, а также иных опасных конвективных явлений, включая ливни, грады, шквалы.

Исходя из каких данных, у вас такие ожидания?

Алексанр Чуприян: Это связано с повышением температуры воздуха и влажности. Помимо роста общего количества таких явлений, можно отметить тенденцию к увеличению территорий, подверженных воздействию подобных процессов.

Традиционно с мая по август смерчи наблюдаются в средней полосе России, до Урала, особенно подвержены подобным явлениям побережья Черного и Каспийского морей. Но в последние годы единичные случаи зафиксированы как на севере Европейской части России, так и в регионах Сибири.

За прошедшее десятилетие, наверняка, изменилась и техническая составляющая МЧС? По сравнению с 2010 годом насколько эффективнее стала противопожарная вооруженность ведомства?

Александр Чуприян: Если рассматривать основные тенденции в совершенствовании пожарных автомобилей, то можно отметить несколько направлений. Одним из наиболее перспективных является расширение функциональности пожарного автомобиля, когда один автомобиль может выполнять функции трех автомобилей (тушение, аварийно-спасательные работы и подъем людей и грузов на высоту).

Конечно, одна такая современная единица намного эффективнее, чем техника предыдущего поколения. В процентах тут сложно оценивать, но то, что намного эффективнее - это факт.

В этом году запланировано более 7,7 миллиардов рублей на закупку 617 единиц современной пожарно-спасательной техники, которая включает в себя основные и специальные пожарные автомобили.

Закупаемая техника распределяется пропорционально по главным управлениям МЧС по субъектам РФ в соответствии со штатной потребностью, наличию опасных объектов и природно-климатических условий.

Но закупить это еще полдела, не в меньшей степени важно и обеспечить долговечность техники, выражаясь языком подводников, ее живучесть. Не раз доводилось видеть на пожарах обожженную технику с оплавленными пластиковыми частями и фарами.

Александр Чуприян: Подразделениям пожарной охраны МЧС России в первую очередь требуется современная пожарно-спасательная техника, представляющая собой технологически емкий комплекс. При изготовлении такого автомобиля используют новые компоненты и современные технологии. Для изготовления корпусных деталей пожарной надстройки применяются легкие сплавы (алюминиевые и титановые). Используются клеевые технологии соединения элементов кузова. Для изготовления цистерн применяют стеклопластик.

Как вообще видится развитие пожарной охраны в России на перспективу? Какие тенденции?

Александр Чуприян: Основные направления развития пожарной охраны на ближайшую перспективу определены Основами государственной политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года. Там все изложено и любой может с ними ознакомиться.

Могу лишь добавить, что для повышения эффективности пожарных потребуется активно развивать лабораторную и полигонную экспериментальные базы для исследования пожаров, технологий противопожарной защиты, средств обеспечения пожарной безопасности, в том числе и в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В соответствии с этим проектом будет создана опорная лаборатория для испытания экспортируемой пожарно-технической продукции, что позволит сделать процесс подтверждения соответствия продукции зарубежным требованиям и стандартам более понятным и доступным для широкого круга потенциальных отечественных экспортеров, особенно для представителей малого и среднего бизнеса.

Как представляется, ключевую роль в реализации этих направлений будет играть Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России - головное пожарно-техническое научно-исследовательское учреждение Российской Федерации.

Как в сравнении с другими странами выглядят наши пожарные силы? Есть ли чему у кого поучиться?

Александр Чуприян: В каждой стране есть свои географические, экономические и культурные особенности, свои общепринятые правила поведения и культура жизнедеятельности.

В одних странах более пристальное внимание уделяется системе подготовки пожарных, в других - активному внедрению в деятельность пожарной охраны современных инновационных образцов пожарно-технической продукции, в третьих - совершенствованию тактических приемов тушения пожаров.

Почему зачастую пожарных вызывают поздно и по телефону, хотя на дворе 21 век информационные электронные технологии шагнули далеко вперед?

Александр Чуприян: Основным видом коммуникации, используемым населением для связи с экстренными службами, традиционно является телефонная связь - проводная и беспроводная.

Федеральным законом "О пожарной безопасности" установлено, что для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и телефонный номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях "101".

Как все-таки бороться с палами? Президент не поддержал меры по ужесточению ответственности для тех, по чьей вине произошли пожары, если это только не связано с прикрытием других преступлений, таких как незаконные вырубки. Глава государства предложил подумать о других мерах предотвращения палов. Какие есть предварительные мысли и меры, которые можно было бы предложить на обсуждение? Или надо просто усиливать профилактическую работу и ничего другого для беспечных поджигателей не придумать?

Александр Чуприян: В целом, вопрос защиты населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, сегодня в достаточной степени урегулирован. Иная ситуация с так называемыми ландшафтными пожарами. В этих целях разработан проект федерального закона, предусматривающий закрепление понятий "ландшафтный (природный) пожар" и "лесной пожар". Законопроект согласован с заинтересованными органами власти и 20 января внесен в Правительство РФ.

Дополнительно полагаем, что в целях повышения защищенности от природных пожаров, необходимо установить законами субъектов РФ административную ответственность за нарушение нормативных актов, регламентирующих требования пожарной безопасности при ведении особого противопожарного режима, предусмотрев при этом отчисление денежных сумм от наложенных штрафов в местные бюджеты.

Необходимо также проработать вопрос о наделении должностных лиц органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления правом наказывать виновных за сжигание сухой травы согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Справка "РГ"

По состоянию на конец апреля с начала года на территории РФ произошло более 157 тысяч пожаров, на которых погибло свыше 2 990 человек. Это на 8,5 процентов меньше, чем в прошлом году, а по погибшим на 14 процентов меньше.