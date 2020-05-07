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07.05.2020 10:36
Рубрика: Экономика

МЭР предложило распространить льготы на продавцов подакцизных товаров

Текст: Светлана Ментюкова
Снять действующие ограничения на предоставление отдельных видов финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров предложило Минэкономразвития.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Соответствующий проект закона внесен в Правительство, сообщается на сайте министерства.

Фото: iStock
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"Минэкономразвития России внесло в Правительство проект закона, который снимает ограничения для предоставления отдельных видов финансовой поддержки МСП, осуществляющему, помимо основной деятельности, производство (реализацию) подакцизных товаров и добычу (реализацию) полезных ископаемых. Документ предусматривает изменения в целый ряд федеральных законов для принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Там также поясняется, что на данный момент, согласно действующему законодательству, если малое или среднее предприятие, помимо основной деятельности торгует подакцизными товарами или занимается добычей полезных ископаемых, оно не имеет права на господдержку.

"В случае принятия закона Правительство сможет установить исключения из этой нормы. В частности, рассматривается возможность оказания поддержки МСП, которые работают в сфере общепита и гостиничного бизнеса и имеют лицензию на алкоголь", - отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Кроме того, Минэкономразвития предлагает допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год.

По данным Федеральной налоговой службы России, общее количество предприятий, осуществляющих деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и имеющих лицензию в РФ зарегистрировано 14,6 тысячи из них 13,8 тысячи - юридические лица.

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