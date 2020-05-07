Microsoft запустила лавину мощных игровых трейлеров для нового Xbox

Компания Microsoft провела онлайн-мероприятие Inside Xbox, на котором представила новые трейлеры для игр, которые выйдут на грядущей консоли Xbox Series X.

В начале ведущие презентации несколько раз акцентировали внимание зрителей на том, что все студии сейчас из-за эпидемиологической обстановки разрабатывают игры удаленно, и призвали всех оставаться дома ради общей безопасности.

Одним из самых долгожданных роликов демонстрирует геймплей Assassin's Creed Valhalla.

Bright Memory Infinite на первый взгляд выглядит как сильно прокаченная некстген версия Crysis.

Судя по динамичному трейлеру Dirt 5, гоночный симулятор остается верен традициям жанра.

Долгожданный трейлер сиквела Vampire: The Masquerade - Bloodlines - одной из самых недооцененных игр в индустрии.

Хоррор The Medium обещает быть по-настоящему страшным. Ко всему прочему, над саундтреком трудился Акира Ямаока.

Scorn принадлежит к тому же жанру, но ужасы здесь совсем иного толка, а по стилистике проект очень напоминает работы Ганса Гигера для франшизы "Чужой".

Любителей "японщины" на новом Xbox ждет Yakuza: Like a Dragon и Scarlet Nexus.

Second Extinction - кооперативный шутер с динозаврами.

Любителям медитативных приключений тоже будет во что поиграть - Call of the Sea.

The Ascent ступает на территорию киберпанка, только в формате диаблоидного Action/RPG.

CHORUS - представитель не самого популярного жанра космического боевика.