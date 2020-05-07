МИД: Выплачен первый транш помощи для россиян за рубежом

Первый транш материальной помощи в размере 500 миллионов рублей для россиян, которые сейчас находятся за рубежом из-за пандемии, уже выплачен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Первый транш помощи составил 500 миллионов рублей. На сегодняшний день он весь пошел на выплаты, то есть уже выплачен. Как только было понятно, что будет необходимо выделение дополнительных сумм, они были дополнительно выделены и еще полмиллиона рублей правительство выделило на эти цели", - рассказала Захарова в прямом эфире в аккаунте российского МИДа в Instagram.

По ее словам, общая сумма материальной помощи застрявшим за рубежом россиянам составила один миллиард рублей.

Захарова также подчеркнула, что эти средства люди получают "живыми деньгами", которые переводят на карты. При этом подобная помощь носит необязательный характер, то есть в систему она не заложена.

"Если человек выезжает за рубеж, он может приобрести медицинскую страховку, застраховать себя еще каким-то способом, но эта материальная составляющая у нас никогда не была заложена в качестве чего-то обязательного. Это то, что было сделано абсолютно добровольно в помощь людям, и, на мой взгляд, это прекрасный опыт того, как это должно и может работать", - отметила Захарова.

Напомним, что с 27 марта Россия из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Из-за этого многие граждане РФ оказались буквально "запертыми" в других странах. Чтобы помочь этим людям, решено было сделать исключение для вывозных эвакуационных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных.