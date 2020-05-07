Минобороны сообщает о более чем 3,3 тысячи заразившихся коронавирусом

В Вооруженных силах РФ COVID-19 обнаружен у 3 313 человек, сообщили в министерстве обороны РФ.

Там отметили, что в ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях в период с марта по 7 мая выявлено 1 540 военнослужащих с положительными результатами на коронавирус. В вузах военного ведомства зафиксировано 1 205 случаев заражения COVID-19. Еще 373 случая - среди гражданского персонала.

Коронавирус также выявлен у 195 воспитанников довузовских учебных заведений.