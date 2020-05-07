Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин, продолжающий лечение от коронавирусной инфекции, в четверг по видеосвязи провел рабочее совещание по экономическим вопросам, сообщили в правительстве.

Участие в нем приняли исполняющий обязанности председателя правительства, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

На совещании обсуждался разрабатываемый правительством очередной пакет мер поддержки экономики, направленный на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, введенных для сдерживания коронавируса.