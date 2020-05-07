Миссия российских военных в Италии официально завершена

Сегодня в Бергамо (область Ломбардия) завершилась работа российского сводного отряда в рамках гуманитарной миссии "Из России с любовью", организованной по просьбе итальянской стороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Владимиром Путиным и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

"Работая в течение полутора месяцев бок о бок с итальянскими коллегами в наиболее зараженных зонах, рискуя собственным здоровьем, наши специалисты самоотверженно спасали человеческие жизни, проявляя стойкость в противодействии масштабной угрозе коронавируса. Они честно и высокопрофессионально исполнили свой долг. За время нахождения в Италии нашего военно-медицинского контингента в полевой госпиталь Бергамо принято на лечение 112 человек, выписано 75 из них. Специалистами химзащиты проведена санитарная обработка 114 домов престарелых, продезинфицировано 1,131 млн кв.м. помещений, более 420 тыс. кв.м. открытых площадей и дорог. Эта бескорыстная помощь в полной мере соответствует духу имеющих глубокие исторические корни российско-итальянских отношений, основанных на взаимном уважении и симпатии, культурной и духовной близости народов двух стран. Готовность поддержать друг друга в трудную минуту без каких-либо условий является характерной особенностью отношений Москвы и Рима", - подчеркнул по случаю завершения российской гуманитарной миссии на Апеннинах посол России в Италии Сергей Разов.

"Я хочу искренне поблагодарить всех присутствующих, а также российских врачей и медсестер, принявших участие в этой миссии. Вы приехали к нам в один из самых сложных за последние 80 лет моментов для области Ломбардии и провинции Бергамо. В этот период мы переживали ситуацию, с которой раньше никто не сталкивался. Вы оказали нам конкретную помощь и дали возможность нашим медикам, работавшим два месяца не покладая рук, немного перевести дух. Спасибо вам за это! Помимо практической помощи, вы продемонстрировали нам свою дружбу и солидарность, благодаря которым мы поняли в этот трудный момент, что мы не одиноки. Я убежден, что жители Ломбардии, у которых на уровне ДНК заложена способность достойно справляться со сложностями, высоко оценили ваш вклад и вашу совместную с ними работу", - заключил губернатор области Ломбардия Аттилио Фонтана.