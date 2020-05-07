Новости

В Мордовии от коронавируса скончались два медработника 17:23
В Мадриде часть улиц в выходные станет пешеходной 17:19
Самый маленький кроссовер Honda назовут ZR-V 17:15
Звезда музыки госпел Трой Снид умер от коронавируса в 52 года 17:13
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая 17:12
Собянин: Дистанционное обучение старшеклассников продлевается до 31 мая 17:11
В Крыму три человека пострадали при жесткой посадке военного Ми-35 17:08
Власти Москвы продлили ограничения до лета 17:06
Впервые опубликованы детальные снимки марсианских речных систем 17:01
Видео: пешеход чудом увернулся от летящей на него кубарем машины 17:01
Президенты России и Казахстана обсудили меры по борьбе с коронавирусом 16:59
В Петербурге появился памятник самоизоляции 16:55
Накануне Дня Победы в столице пройдет масштабная дезинфекция дорог 16:51
Страны СНГ призвали противостоять реабилитации нацизма 16:48
Молодых адвокатов в режиме онлайн научат составлять иски 16:42
Под Калининградом в море нашли фрагменты самолета времен войны 16:38
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова 16:37
В Ленобласти возбудили дело из-за проживания ветерана в ветхом бараке 16:36
В Симферополе задержан член нацистской ячейки 16:35
Скала и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев 16:31
ГАЗ объяснил, зачем снял с производства "ГАЗон" 16:30
Врач рассказал о главных ошибках при ношении маски 16:24
В Карачаево-Черкесии введен обязательный масочный режим 16:22
Представитель отрасли предложил транспортникам госгарантии под кредиты 16:14
В Сочи семь полицейских госпитализированы с коронавирусом 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 16:42
Рубрика: Власть

Молодых адвокатов в режиме онлайн научат составлять иски

Текст: Владислав Куликов

Федеральная палата адвокатов в режиме онлайн проведет специальную подготовку стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до года. В ходе видеолекций будущих и начинающих защитников обучат базовым секретам профессии.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Правительство проработает вопрос поддержки адвокатуры

"Цикл онлайн-трансляций под общим названием "Введение в профессию адвоката" начнется с 15 мая и будет проходить, как предполагается, в следующие даты: 15, 25 и 29 мая, 5, 19 и 26 июня, 3, 10, 17 и 24 июля", рассказали в ФПА.

Как сообщила курирующая вопросы профессиональной подготовки и повышения квалификации вице-президент ФПА РФ Светлана Володина, общая цель запланированных лекционных занятий и тренингов - сформировать у слушателей навыки на всех этапах работы: от составления соглашения по оказанию юридической помощи до составления процессуальных документов.

Лекции будут читать маститые профессионалы, в том числе звезды адвокатуры. Первый вебинар в рамках цикла начнется 15 мая в 10.00 по московскому времени с выступления президента Федеральной палаты адвокатов РФ, профессора кафедры адвокатуры Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктора юридических наук Юрия Пилипенко. В в 10.30 вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Генри Резник прочитает лекцию на тему "Профессия адвоката".

В дальнейшем в программе вебинаров запланированы выступления опытных адвокатов, ученых и преподавателей ведущих юридических вузов страны.

По всем отраслям права обучаемым будут предложены тренинги. Некоторые, такие как "Обжалование в уголовном процессе", будут содержать изучение всех материалов уголовного дела.

Власть Работа власти Судебная система Проблемы адвокатуры

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Нельзя "перегибать палку" с требованиями к бизнесу после эпидемии
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии