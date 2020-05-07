Молодых адвокатов в режиме онлайн научат составлять иски

Федеральная палата адвокатов в режиме онлайн проведет специальную подготовку стажеров, помощников адвокатов и адвокатов со стажем до года. В ходе видеолекций будущих и начинающих защитников обучат базовым секретам профессии.

"Цикл онлайн-трансляций под общим названием "Введение в профессию адвоката" начнется с 15 мая и будет проходить, как предполагается, в следующие даты: 15, 25 и 29 мая, 5, 19 и 26 июня, 3, 10, 17 и 24 июля", рассказали в ФПА.

Как сообщила курирующая вопросы профессиональной подготовки и повышения квалификации вице-президент ФПА РФ Светлана Володина, общая цель запланированных лекционных занятий и тренингов - сформировать у слушателей навыки на всех этапах работы: от составления соглашения по оказанию юридической помощи до составления процессуальных документов.

Лекции будут читать маститые профессионалы, в том числе звезды адвокатуры. Первый вебинар в рамках цикла начнется 15 мая в 10.00 по московскому времени с выступления президента Федеральной палаты адвокатов РФ, профессора кафедры адвокатуры Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктора юридических наук Юрия Пилипенко. В в 10.30 вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Генри Резник прочитает лекцию на тему "Профессия адвоката".

В дальнейшем в программе вебинаров запланированы выступления опытных адвокатов, ученых и преподавателей ведущих юридических вузов страны.

По всем отраслям права обучаемым будут предложены тренинги. Некоторые, такие как "Обжалование в уголовном процессе", будут содержать изучение всех материалов уголовного дела.