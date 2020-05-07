МВД: После ослабления карантина во Франции границы останутся закрытыми

Французские границы останутся закрытыми минимум до 15 июня, несмотря на начало ослабления карантина в стране. Об этом заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"Как вы знаете, с начала эпидемии закрытие границ стало правилом, а право их пересечь - исключением. Мы все еще нуждаемся в этой мере предосторожности… Что касается въезда и выезда с европейского пространства… границы останутся закрытыми до нового распоряжения", - сообщил министр.

По его словам, ранее чем 15 июня французские границы также не откроются.

Напомним, что во Франции ослабление карантина ожидается 11 мая. До сегодняшнего момента в стране закрытыми остаются кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Запрещены массовые мероприятия. Даже выйти на улицу люди могут лишь по острой необходимости вроде посещения врача или на работу. Для того, что выйти из дома, французы должны иметь при себе специальный документ, объясняющий причину выхода.