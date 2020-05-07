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07.05.2020 19:04
Проект: Пресс-релизы

"Мы помним": эстафета памяти в честь 75-летия Победы

Несмотря на то, что эту весну все мы проводим по домам, День Победы, как всегда, станет особенным праздником для каждого из нас. 9 Мая - самое время отдать дань уважения тем, кто защищал Родину - воевал на фронте или трудился в тылу, приближая Великую Победу. Заглянуть в старые семейные фотоальбомы и вспомнить тех, кто достойно прошел тяжелые испытания военных лет. С этой целью Российский музыкальный союз и кинокомпания "Русское кино" организовали социально-патриотический проект "Мы помним", дающий возможность абсолютно каждому поделиться историей своей семьи. Проект приурочен к 9 Мая, но будет длиться в течение всего юбилейного 2020 года, в котором мы отмечаем 75-летие Победы, и дольше.

Война так или иначе затронула каждую семью в стране, и это одна из причин, по которым День Победы занимает в душах россиян особое место. Почти любой из нас может поделиться историей о родных, участвовавших в военных действиях и даже совершивших героические поступки. Такие истории мы когда-то слушали, затаив дыхание, когда их нам рассказывали наши родители, бабушки и дедушки. И до сих пор вспоминаем эти рассказы - одновременно с гордостью и болью.

В рамках проекта "Мы помним" рассказать о своих родных, прошедших войну, смогут интернет-пользователи со всей страны. Среди первых участников акции - альтист и дирижер Юрий Башмет, композиторы Александр Чайковский, Стас Намин и Владимир Матецкий, музыкант Владимир Пресняков старший, пианист Даниил Крамер, радиоведущая Диана Берлин, пианистка и актриса Людмила Берлинская, джазовая певица Анна Бутурлина и другие. Некоторые видеоролики уже можно посмотреть на сайте www.mipomnim.com. В ближайшее время список знаменитых участников проекта будет расширяться, а эстафету памяти от них смогут принять все желающие.

- Сейчас сложный период: наша жизнь стремительно меняется, мы находимся в очень непривычных и непростых условиях. Но никогда еще не было событий в России, способных заслонить наш главный праздник! Ничто не помешает нам в год 75-летия Победы вспомнить подвиги наших героев, рассказать о них во всеуслышание. Онлайн-формат проекта "Мы помним" позволяет ему стать общедоступной площадкой, где люди из разных уголков страны смогут вместе создать целую галерею историй. Их воспоминания помогут сохранить историю России для будущих поколений, - отмечает сопредседатель Совета Российского музыкального союза, народный артист СССР Юрий Башмет.

Для участия в проекте нужно снять небольшое видео длиной в несколько минут - рассказ о человеке, прошедшем войну. Можно показать фотографии героя своего рассказа, поделиться самыми интересными фактами о его жизни. Видеоистории будут собраны на официальном сайте проекта "Мы помним" www.mipomnim.com, а также будут распространяться в социальных сетях с хэштегами #мыпомним, #российскиймузыкальныйсоюз и другими.

Из собранных материалов будет создан "живой" интернет-сериал, в каждой серии которого будут звучать истории разных семей и разных людей, переживших один из самых тяжелых периодов в жизни страны.

Давайте вспомним всех, благодаря кому мы и отмечаем великий праздник - День Победы!

Пресс-релиз предоставлен Пресс-службой Российского музыкального союза

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