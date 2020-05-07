На изолированном Шпицбергене открылся бар "Ледокол Красин"

Губернатор архипелага Шпицберген продлила карантин до 18 мая, специально включив в него 17 мая - день Конституции Норвегии. И хотя на архипелаге не зафиксировано ни одного случая коронавируса за все время пандемии, власти региона продолжают соблюдать жесткие требования - все, кто прилетает на архипелаг, должны пробыть 14 дней в изоляции. Даже если до этого они уже провели время в изоляции на материке.

Тем временем в российском Баренцбурге на Шпицбергене обкатывают новые маршруты для туристов и надеются, что уже в июле Норвегия откроет границы для зарубежных туристов.

Как рассказал "РГ" руководитель Центра арктического туризма "Грумант" Тимофей Рогожин, "для норвежских туристов мы надеемся открыться в июне, а, может, даже и раньше. Надеемся, что внешние границы Норвегия откроет в июле".

Тем временем, рассказывает Рогожин, у россиян, работающих на Шпицбергене, большая радость - 5 мая новый вертолет треста "Арктикуголь" МИ-8 МТ совершил свой первый полёт на архипелаге. Вертолет доставили из России грузовым самолетом Ил-76 еще в середине марта, как раз когда на Шпицбергене вводился карантин. Новая машина была необходима, поскольку старый Ми-8 уже отработал все мыслимые сроки продления регламентов. Однако из-за изоляционных мер, введенных Норвегией, вертолет только собрали и оставили на хранение в аэропорту Лонигьирбюэна, столицы архипелага Шпицберген. Затем на протяжении более чем месяца пришлось согласовывать доставку туда экипажа вертолета в условиях карантина. И, наконец, 5 мая, после соблюдения всех карантинных регламентов по обе стороны границы, экипаж прилетел к месту назначения и тем же днем, после пробного полета, перебазировался в Баренцбург, расположенный примерно в пятидесяти километрах от Лонгьирбюэна. А уже на следующий день вертолет совершил полет на Пирамиду, законсервированный поселок советских шахтеров, превращенный за последние годы в одну из главных туристических достопримечательностей Шпицбергена, музей под открытым небом, который король Норвегии Харальд V назвал "жемчужиной архипелага".

Фото: Тимофей Рогожин

Тем временем к майским праздникам в Баренцбурге открыли бар "Ледокол Красин", в котором воссоздали интерьеры советского ледокольного флота, скомпилировав внутреннее убранство первого в мире атомного ледокола "Ленин" и легендарного ледокола "Красин". Открытие бара прошло буквально на следующий день после визита в Баренцбург белого медведя.

Между тем, рассказывает Тимофей Рогожин, российская туркомпания "Грумант", дочернее предприятие треста "Арктикуголь", работающая на архипелаге, пользуясь карантинным затишьем, разрабатывает новые маршруты для туристов.

"Прошлой зимой, исследуя западную сторону, один из наших проводников, Максим Матейкович, своим треком пришел из Диксонфьорда в Нордфьорд и тем самым натолкнул меня на мысль о возможности попасть зимой в заброшенный поселок Рейпсбург на полуострове Тундра Богемана, основанный голландцами и брошенный в 1920-х годах, - говорит Рогожин. - Мы туда давно собирались попасть летом, а про зиму и не думали. Но поставили в план на эту зиму-весну. Три недели назад мы, наконец, добрались до Тундры Богемана. Поняли, что маршрут возможен, и нужно делать доразведку, понимать возможные альтернативы на разные погодные условия. Попутно, дополнять маршрут разными красивыми местами. Чуть раньше наши гиды нарисовали, нашли и проверили разные маршруты к Шведскому дому - ещё одному известному месту и важной странице истории освоения Шпицбергена. Плюс - гора Тора, откуда, что называется, "вид на миллион", подъем на нее разработал другой наш гид, Даниил Тюрюмин. И вот все эти наброски собрались в одно целое. По сути, в два полноценных новых дня интереснейших маршрутов, собравших в себя и исторические объекты (Шведский дом, Рейпсбург), и историю настоящего (промысловое становище норвежского охотника и несколько лачуг-прибежищ на случай плохой погоды), а также две стенки ледников, несколько красивых каньонов и тройку панорамных вершин. Изюминкой этих маршрутов как раз является изобилие разнообразных ландшафтов и панорам. То вы смотрите на Шпицберген с высоты птичьего полета, то едете прямо по береговой линии, то пересекаете по льду большие фьорды, наблюдая высоченные горы на горизонте, то штурмуете вверх-вниз узкие каньоны".

Между тем норвежские туркомпании на Шпицбергене просят губернатора архипелага отменить карантин как можно скорее. Местная газета Svalbard Posten опубликовала большое письмо от руководства норвежской турфирмы Basecamp Explorer. "Необходимо как можно скорее прекратить практику 14-дневного карантина для всех, прибывающих на архипелаг", - говорится в письме. Иначе туристические компании архипелага вряд ли смогут оправиться от кризиса. Туризм - главная отрасль Шпицбергена: доход от него в 2019 году составил около 1 миллиарда норвежских крон, это 97 миллионов долларов. Уже на сегодня в трех крупнейших туркомпаниях уволены более 300 человек. Учитывая, что население архипелага - около 2700 человек, это ощутимые цифры. Закрытие сказывается, например, и на собачьих фермах. На архипелаге разводят ездовых собак, но все они требуют дорогостоящего ухода и кормления. При этом калькуляция расходов должна учитывать, что Шпицберген находится всего в тысяче километров от Северного полюса, и практически ничего своего там нет, кроме разве что угля. Все остальное надо привозить с материка.