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07.05.2020 18:46
Рубрика: Власть

Дадут субсидии

На поддержку авиакомпаний направят более 23 миллиардов рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Очередное заседание правительства прошло в четверг под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, исполняющего полномочия председателя, пока Михаил Мишустин проходит лечение от коронавирусной инфекции.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Кабинет министров обсудил предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским авиакомпаниям, столкнувшимся со снижением доходов на фоне падения пассажирских перевозок из-за коронавируса. Постановлением Росавиация на поддержку авиаперевозчиков получит 23,4 млрд рублей.

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Еще 6,8 млрд рублей предполагается выделить Росавтодору из резервного фонда правительства на приведение в нормативное состояние не менее 166 км автомобильных дорог Крыма.

В повестку заседания также включили пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Отметим, что в отсутствие Михаила Мишустина заседание прошло без публичной части - о рассмотренных вопросах рассказали в распространенном пресс-релизе.

Сайт правительства подскажет россиянам, какие меры поддержки им положены, и перенаправит на порталы профильных ведомств

Одновременно правительство старается делать максимально доступной и понятной всю информацию о предпринимаемых шагах для помощи гражданам и бизнесу. На этой неделе на сайте кабмина заработал специальный информационный сервис, в котором объединены все задействованные механизмы поддержки. Каждому дано подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Теперь сервис сам подскажет, на какую помощь человек может рассчитывать, и перенаправит при необходимости на порталы ответственных ведомств. Чтобы пользователь самостоятельно не разбирался в программах помощи, ему достаточно ответить на несколько простых вопросов, после чего он узнает, какие из мер ему доступны.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Кабмин запретил госзакупки ряда импортных товаров

Всего же сервис объединяет около 80 различных мер поддержки. Напомним, на совещании 6 мая президент Владимир Путин поручил структурировать и сделать максимально доступной информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях коронавируса.

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