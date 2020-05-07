Найден способ полностью скрыть объекты от радаров

Созданная группой российских и итальянских ученые технология невидимости лишена многих недостатков, которые имеются у знаменитой стелс-маскировки.

Как известно, радар находит объект, поймав отраженную от него электрическую волну. Стелс-маскировки эту волну поглощают при помощи специального покрытия, которое наносится, скажем, на поверхность самолета. Кроме того летательным аппаратам придают необычную форму, чтобы волна от радара отражалась не в его сторону. В итоге снижаются аэродинамические показатели аппарата. Существенный недостаток цена стелс-покрытия - очень высокая стоимость, хотя полной гарантии "невидимости" достичь не удается. Поглощенный сигнал оставляет за собой "тень", которую способны засечь высокочувствительные локаторы.

В новой технологии невидимости применен совершенно иной принцип. Волна от радара вообще не отражается и не поглощается. Она проходит сквозь объект, словно его вообще не существует. Это позволит скрывать объекты любых габаритов, начиная от крупных военных комплексов и заканчивая наноразмерной электроникой. Стоимость нового покрытия значительно меньше современных маскирующих систем.

В основе новой технологии - созданный учеными метаматериал, обладающий уникальными электрическими, магнитными, оптическими и другими свойствами. Именно это позволяет подавить электрический сигнал, который послан радаром и отражается от объекта. Разработка опубликована в научном издании Optics Express.