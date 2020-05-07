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07.05.2020 11:54
Рубрика: В мире

Нарышкин: РФ и Китай против использования пандемии для сведения политических счетов

Текст: Диана Ковалева
Москва и Пекин против того, чтобы ситуацию с пандемией коронавируса пытались использовать для сведения политических счетов. Об этом заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"История учит нас, сколь важно сохранять единство перед лицом подобных глобальных угроз. Осознавая свою ответственность, Россия и Китай последовательно придерживаются принципов международной солидарности и отвергают любые попытки использовать пандемию для сведения политических счетов, тем более задним числом", - заявил Нарышкин в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Он также отметил, что сеять раздор в период, когда миллионы людей по всему миру сталкиваются с бедой, безнравственно. Именно доверие и взаимопомощь способны помочь преодолеть последствия пандемии и сохранить стабильность в мире, считает директор СВР.

Нарышкин выразил надежду, что победа над коронавирусом, "которую мы без сомнения одержим", как и победа над фашизмом в свое время, поможет человечеству сделать правильные выводы и избежать подобного кризиса в будущем.

В мире Восточная Азия Китай Правительство Служба внешней разведки (СВР) Распространение коронавируса COVID-19

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