Нарышкин: РФ и Китай против использования пандемии для сведения политических счетов

Москва и Пекин против того, чтобы ситуацию с пандемией коронавируса пытались использовать для сведения политических счетов. Об этом заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"История учит нас, сколь важно сохранять единство перед лицом подобных глобальных угроз. Осознавая свою ответственность, Россия и Китай последовательно придерживаются принципов международной солидарности и отвергают любые попытки использовать пандемию для сведения политических счетов, тем более задним числом", - заявил Нарышкин в ходе российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Он также отметил, что сеять раздор в период, когда миллионы людей по всему миру сталкиваются с бедой, безнравственно. Именно доверие и взаимопомощь способны помочь преодолеть последствия пандемии и сохранить стабильность в мире, считает директор СВР.

Нарышкин выразил надежду, что победа над коронавирусом, "которую мы без сомнения одержим", как и победа над фашизмом в свое время, поможет человечеству сделать правильные выводы и избежать подобного кризиса в будущем.