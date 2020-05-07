Назван мощнейший смартфон из недорогих. Он стоит 34 тысячи рублей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг смартфонов бюджетного сегмента, показывающих наиболее высокую производительность в тестах. Первое место досталось смартфону Oppo Reno3 5G, набравшему 405 тысяч баллов.
В России модель официально не продается, однако на AliExpress смартфон можно купить по цене от 34 тысяч рублей. Особенность Oppo Reno3 5G заключается в том, что он построен на базе процессора MediaTek Dimensity 1000L. Продающаяся в России версия без поддержки 5G работает на MediaTek Helio P90.
В рейтинг также вошли следующие модели смартфонов:
- Honor 30S
- Vivo S6 5
- Redmi K30 5G
- Vivo X30 5G
- Vivo Z6
- Oppo Reno3 Pro 5G
- Honor 9X Pro
- Huawei Nova 6 SE
- Honor Play 4T
Эксперты отмечают, что в рейтинге, который в данном случае отражает реалии китайского рынка, все чаще встречаются модели с поддержкой 5G. В дальнейшем это направление будет только расти.