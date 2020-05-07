Назван мощнейший смартфон из недорогих. Он стоит 34 тысячи рублей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг смартфонов бюджетного сегмента, показывающих наиболее высокую производительность в тестах. Первое место досталось смартфону Oppo Reno3 5G, набравшему 405 тысяч баллов.

В России модель официально не продается, однако на AliExpress смартфон можно купить по цене от 34 тысяч рублей. Особенность Oppo Reno3 5G заключается в том, что он построен на базе процессора MediaTek Dimensity 1000L. Продающаяся в России версия без поддержки 5G работает на MediaTek Helio P90.

В рейтинг также вошли следующие модели смартфонов:

- Honor 30S

- Vivo S6 5

- Redmi K30 5G

- Vivo X30 5G

- Vivo Z6

- Oppo Reno3 Pro 5G

- Honor 9X Pro

- Huawei Nova 6 SE

- Honor Play 4T

Эксперты отмечают, что в рейтинге, который в данном случае отражает реалии китайского рынка, все чаще встречаются модели с поддержкой 5G. В дальнейшем это направление будет только расти.