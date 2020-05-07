Не только платежи. NFC получила необычную полезную функцию

Покупка мобильного устройства с модулем NFC - это в первую очередь желание пользоваться бесконтактными платежами - Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Но совсем скоро у NFC может появиться еще одно применение.

Организация NFC Forum, в которую входят Apple, Google, Sony и ряд других хайтек-компаний, рассказала об использовании модуля NFC для беспроводной зарядки небольших гаджетов.

Как пишет Android Authority, новая спецификация предусматривает использование антенны NFC для передачи энергии на мощности до одного ватта. Это позволит подзаряжать различные небольшие предметы вроде устройств интернета вещей, фитнес-браслетов, часов и беспроводных наушников.

"Например, гарнитура Bluetooth, которая использует NFC для сопряжения, может использовать его и для беспроводной зарядки. В этом случае антенна используется NFC нужна и для передачи мощности, и информации", - заявляют в NFC Forum.

Ожидается, что рабочее применение новая концепция найдет в течение ближайшего года или двух.

Среди устройств, оснащенных модулем NFC - смартфоны, планшеты, носимые устройства и даже игровые контроллеры Nintendo Switch.