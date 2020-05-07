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Не только платежи. NFC получила необычную полезную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
07.05.2020,  
17:55
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Покупка мобильного устройства с модулем NFC - это в первую очередь желание пользоваться бесконтактными платежами - Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay. Но совсем скоро у NFC может появиться еще одно применение.

Организация NFC Forum, в которую входят Apple, Google, Sony и ряд других хайтек-компаний, рассказала об использовании модуля NFC для беспроводной зарядки небольших гаджетов.

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Как пишет Android Authority, новая спецификация предусматривает использование антенны NFC для передачи энергии на мощности до одного ватта. Это позволит подзаряжать различные небольшие предметы вроде устройств интернета вещей, фитнес-браслетов, часов и беспроводных наушников.

"Например, гарнитура Bluetooth, которая использует NFC для сопряжения, может использовать его и для беспроводной зарядки. В этом случае антенна используется NFC нужна и для передачи мощности, и информации", - заявляют в NFC Forum.

Ожидается, что рабочее применение новая концепция найдет в течение ближайшего года или двух.

Среди устройств, оснащенных модулем NFC - смартфоны, планшеты, носимые устройства и даже игровые контроллеры Nintendo Switch.

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