Небензя: Прошло время внешнего управления Боснией и Герцеговиной

Стандартной практикой стала критика боснийских сербов за все, что происходит в Боснии и Герцеговине (БиГ). Сербам ставят в вину все проблемы, с которыми сегодня сталкивается эта балканская страна, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе открытой видеоконференции по ситуации в БиГ.

"Высокий представитель (ВП) игнорирует тот факт, что большинство вопросов, стоящих перед Боснией и Герцеговиной, возникают ввиду отсутствия консенсуса среди представителей трех государствообразующих народов, - подчеркнул российский дипломат. - Вместо упражнений в обвинительной риторике Аппарату Высокого представителя (АВП) следует заняться налаживанием диалога между общинами и оказывать содействие боснийцам в разрешении противоречий. Время внешнего управления прошло. Боснийский народ заслуживает право самостоятельно определять свою судьбу. Находим обстановку в Боснии и Герцеговине спокойной, стабильной и не несущей угрозы международному миру и безопасности. Тем не менее, Высокий представитель из раза в раз находит надуманные аргументы в пользу того, чтобы бесконечно сохранять потерявший актуальность международный протекторат над суверенным и независимым государством. Призываем коллег в Совете Безопасности, а также в Руководящем комитете Совета по выполнению мирного соглашения (РК СВМС) предпринять необходимые шаги для скорейшего сворачивания АВП".

Небензя обратил внимание на то, что в своем докладе ВП ссылается на необходимость выполнения так называемых "действующих обязательств Боснии и Герцеговины в отношении НАТО" и отмечает, что "все уровни власти в Боснии и Герцеговине привержены государственному курсу на евро-атлантическую интеграцию".

"Считаем нужным подчеркнуть, что в боснийском обществе нет консенсуса по этому вопросу, - констатировал он. - В мандат Высокого представителя не входит продвижение европейской или евроатлантической интеграции БиГ, он не должен заниматься этим, злоупотребляя своими полномочиями. В сферу его ответственности входит работа с гражданскими аспектами Общего рамочного мирного соглашения. Напомним, что внешнеполитические решения Президиума БиГ должны быть основаны на консенсусе. Призываем Высокого представителя уделять больше внимания многочисленным актуальным вопросам на повестке дня Федерации БиГ. Среди них - грядущее назначение нового Федерального правительства и Конституционного суда, неполные коллегии обеих палат парламента, отсутствие прогресса в проведении местных выборов в городе Мостар, а также несоблюдение конституционного равенства сербов в федеральных кантонах".

Дипломат поинтересовался, почему Высокий представитель практически демонизирует деятельность Независимых международных комиссий по расследованию преступлений периода 1991-1995 годов против представителей всех народов в районе Сребреницы и против сербов в Сараево, назначенных правительством Республики Сербской. "Формирование комиссий было вызвано очевидными упущениями в деятельности МТБЮ и его остаточного механизма, по поводу которых мы неоднократно высказывали обоснованные озабоченности, - напомнил россиянин. - В январе этого года были рассекречены и опубликованы документы из архивов Великобритании, которые раскрывают важные детали о событиях, произошедших в ходе вооруженного конфликта в Сребренице. В частности, было подтверждено, что боснийские сербы подвергались нападениям из региона, находившегося под протекцией "голубых касок" ООН. Надеемся, что назначенные Республикой Сербской Независимые международные комиссии помогут пролить свет на те трагические события".

Небензя указал, что Россия, как один из международных гарантов Дейтонского мирного соглашения, продолжит мониторинг, направленный на его неукоснительную реализацию. "Поддерживаем межбоснийский диалог, основанный на взаимном уважении, - подчеркнул он. - Надеемся, что все международные партнеры, искренне заинтересованные в долгосрочной стабильности в Боснии и Герцеговине, будут содействовать продвижению сотрудничества между боснийскими сторонами и воздержатся от корыстных односторонних оценок, которые лишь усугубляют ситуацию. Призываем бошняков, сербов и хорватов применять коллективные подходы к разрешению существующих противоречий на твердой основе Дейтонского мирного соглашения, которое гарантирует равенство трех государствообразующих народов".