Правительство предложило увеличить сроки уплаты административных штрафов субъектами малого и среднего предпринимательства с 60 до 180 дней, автоматически продлить лицензии и другие разрешительные документы на многие виды деятельности, а также гарантировать исполнение несостоявшихся туров после пандемии. Законопроект об этом рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Как рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект направлен на принятие неотложных мер для защиты экономики и преодоления последствий распространения Covid-19.

Один из самых острых вопросов - о выплате компенсаций туристам за сгоревшие туры - предполагается решить с соблюдением интересов обеих сторон. Несостоявшую поездку отложат до того времени, пока не снимут все ограничения. При этом стоимость тура будет зафиксирована, требовать от туриста доплаты туроператор не сможет. Программа пребывания, маршрут путешествия, категория гостиницы, питание должны быть равнозначны приобретенной ранее путевке. Если до окончания действия обязательств турист так и не воспользуется турпродуктом, договор будет расторгнут, деньги вернут человеку в течение 10 дней.

При введении режима повышенной готовности или ЧС правительство может принять решение о приостановлении обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими сумм. Схожие меры предусмотрены также для отельеров и авиаперевозчиков, пояснил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Так, для авиаперевозчиков вводится норма по резервированию средств, позже пассажир их использует. Как отметила член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, в сложившейся ситуации обнаружился правовой пробел, он будет восполнен после принятия закона.