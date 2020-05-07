Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

В России начали разрабатывать новый бронетранспортер.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.

По его словам, сейчас ведется проектирование вездеходной бронемашины. Причем речь идет о создании гусеничного БТР, что не характерно для компании, которая ранее выпускала колесную бронетехнику, например, бронеавтомобили "Тигр" и платформу "Бумеранг".

"Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия в 2020 году получит современную бронетехнику в большом количестве. Речь идет о танках Т-72Б3М, БМП-3, модернизированных БМП-2, бронетранспортерах БТР-82А и БТР-82АМ, броневиках "Тайфун" и "Тигр", самоходных гаубицах "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", а также буксирно-моторных катерах для военных понтонеров.