Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.05.2020,  
09:27
Текст:  Руслан Мельников

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
В Сирии решили задачу по защите командира Т-72 от пуль и осколков

В России начали разрабатывать новый бронетранспортер.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.

По его словам, сейчас ведется проектирование вездеходной бронемашины. Причем речь идет о создании гусеничного БТР, что не характерно для компании, которая ранее выпускала колесную бронетехнику, например, бронеавтомобили "Тигр" и платформу "Бумеранг".

"Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия в 2020 году получит современную бронетехнику в большом количестве. Речь идет о танках Т-72Б3М, БМП-3, модернизированных БМП-2, бронетранспортерах БТР-82А и БТР-82АМ, броневиках "Тайфун" и "Тигр", самоходных гаубицах "Мста-С", РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", а также буксирно-моторных катерах для военных понтонеров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Ирина Штольба
Девятого мая по Ярославлю проедут машины Победы 06.05.2020
Новейший истребитель-беспилотник представили в Австралии 06.05.2020
"Росатом" разработает покрытие для пушечных стволов 02.05.2020
бронетехника
Фото: www.sovjet-ereveld.nl
Поисковики из Нидерландов распутали историю тамбовского бойца 06.05.2020
Обновленную БМП с 23-мм пушкой применили в боях с террористами в Ираке 28.04.2020
С миру по нитке: чем вооружены формирования хуситов в Йемене 28.04.2020