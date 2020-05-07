Онищенко объявил о "выдыхающемся" коронавирусе

Коронавирус начал "выдыхаться:" такую оценку текущей ситуации дал бывший главный санитарный врач РФ, а ныне первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко. Его цитату в эфире НСН приводит РИА Новости.

По мнению Онищенко, экономика должна работать даже в условиях пандемии. При этом он подчеркнул, что в каждом регионе свои особенности борьбы с эпидемией.

Также, развивая тезис о "выдыхающемся" вирусе, Онищенко заметил: в странах, где были сильные вспышки COVID-19, ситуацию в целом удалось взять под контроль.