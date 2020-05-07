Онлайн-трансляция шествия "Бессмертного полка" может продлиться неделю

9 мая с 11.00 на Камчатке начнется виртуальное шествие "Бессмертного полка", далее, двигаясь с востока на запад, к шествию будут подключаться другие регионы страны, так же с 11.00 по местному времени. Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

Подать заявку на участие в шествии можно до 15.00 по мск 9 мая.

- За месяц подготовки к акции загружены данные о более чем 2 миллионах ветеранов, - рассказывает Сергей Макаров. - Если раньше у нас при заполнении анкеты на участие в шествии обязательным было наличии фотографии героя, сейчас мы принимаем заявки и без них. Вместо портрета будет условный силуэт, под которым будет имя и фамилия, годы жизни и история ветерана.

Транслироваться онлайн-шествие будет на портале "Бессмертного полка России", портале "Международного Бессмертного полка", а также в приложениях "Бессмертный полк" в социальных сетях, на портале кинотеатра Okko, на крупных медиафасадах страны, в частности, в столице показывать шествие будут на здании Телеграфа. Ожидаются прямые включения в онлайн-шествие ведущих телеканалов страны. По предварительным данным, скорость показа - около 5 тысяч фотографий и историй в час, впрочем, может это время и скорректируют. Идти шествие ветеранов будет до последней анкеты. Не исключено, что затянется шествие не на одну неделю.

- Чтобы не пропустить своего героя, во время отправки анкеты в социальной сети или на портал "Бессмертного полка России" на обратный адрес придет письмо с временем показа, - рассказывает Макаров.

Как отмечает Макаров, если у человека возникли сложности при заполнении анкеты или загрузке данных, на помощь могут прийти круглосуточно работающие 130 операторов горячей линии акции. К слову, с начала работы горячей линии на нее обратились 15 тысяч человек. Основные вопросы были технического характера, однако спрашивали люди и о том, как найти историю своего ветерана.

Просматривают правильность заполнения анкеты участника и помощь в ее размещении волонтеры. Всего их занято в этой работе 3,7 тысячи человек. Как рассказала председатель Центрального штаба "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, ни одной провокации замечено не было, напротив, к волонтерам обращаются те, кому в прошлые годы уже помогали волонтеры или поисковики. К слову, узнать данные о ветеране войны можно и в открытых источниках, например, на портале "Подвиг народа", созданном при поддержке Министерства обороны России.

Напомним, телефон горячей линии Бессмертного полка России 8-800-20-1945-0 (круглосуточно)

Адрес портала "Бессмертного полка России" www.2020polkrf.ru