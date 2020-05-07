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07.05.2020 03:05

ООН: Введенные из-за COVID-19 ограничения повлияли на наркобизнес

Ограничительные меры, введенные странами для борьбы с распространением коронавируса, серьезно повлияли на производство и незаконную торговлю наркотиками, изменили маршруты наркотрафика. Такие данные содержатся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

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Ограничения авиасообщения сказались на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин), для поставок которых между континентами чаще всего использовался воздушный транспорт. Некоторые цепочки поставок прервались. Сокращение наземных маршрутов вынудило наркоторговецев искать альтернативные маршруты для контрабанды героина - морским путем вместо суши, пишет ТАСС. Основная часть кокаина по-прежнему поставляется морем, о чем свидетельствует постоянное обнаружение крупных партий этого наркотика в портах Европы.

В ООН полагают, что пандемия могла не затронуть лишь незаконный оборот марихуаны, так как она обычно производится рядом с рынками сбыта. Сокращение международной торговли в условиях распространения COVID-19 может привести к дефициту прекурсоров, используемых для производства синтетических наркотиков, считают специалисты.

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