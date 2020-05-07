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07.05.2020 15:11
Рубрика: Общество

В Сирии найдены останки древних людей с удивительно здоровыми зубами

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Barcelona Фото: University of Barcelona
Фото: University of Barcelona

Археологи совершили новые открытия в некрополе византийского города Телль эс-Син, который расположен на территории современной Сирии. В гробницах возрастом 1400-1600 лет были найдены останки сотен людей, которые, вероятно, почти не страдали от зубной боли.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Университета Барселоны. Некрополь Телль эс-Син, найденный в 1978 году, считается одним из важнейших археологических памятников на Ближнем Востоке. Его площадь составляет 25 га. В центре еще в древности был сооружен проход, которым пользовались византийские и персидские армии.

Фото: wikipedia.org
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В ходе раскопок ученые обнаружили ранее неизвестные гробницы, которые использовались в византийский период для массовых захоронений. Установлено, что в могилах обычно хоронили от трех до пяти взрослых мужчин и женщин.

Анализ показал, что эти люди были погребены в период от V до VII веков нашей эры на левом берегу реки Евфрат. Кстати, гробницы расположены недалеко к юго-востоку от нынешнего города Дейр эз-Зор, у границы с Ираком.

Из сотен найденных скелетов в лабораторных условиях был изучен 71. Это помогло составить типичный портрет местного жителя тех времен. По словам ведущего автора работы Эстебаранса Санчеса, средний рост мужчин составлял 174,5 см, а женщин - 159,1 см. Эти показатели были типичны для всей Византии.

Исследования костей также показали, что эти люди страдали многими заболеваниями, например, рахитом и гиперостозом. В наше время эти болезни встречаются не часто, но в Телль эс-Сине ими страдало 8,5 процента населения. Многие из обследованных людей умерли от инфекций.

Что поразило ученых, так это удивительно хорошее состояние зубов. Эти люди явно не страдали от зубной боли так, как их современники из других регионов. Только у 2,8 процента исследованных зубов ученые обнаружили кариес. Эта доля ничтожна - в этом отношении местные жители выгодно отличались от других граждан Византийской империи.

Чтобы объяснить этот феномен, исследователи приступили к детальному изучению полостей рта. Они планируют определить рацион питания местного населения. Возможно, секрет здоровья их зубов кроется именно в этом.

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