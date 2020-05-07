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07.05.2020 10:30
Рубрика: Власть

Парламентарии ОДКБ призвали Европу защитить правду о Второй мировой

Текст: Татьяна Замахина
Парламентская ассамблея (ПА) ОДКБ призвала государства-члены Совета Европы на законодательном уровне противодействовать возрождению нацизма и защитить правду о Второй мировой войне. Постановление было подписано председателем ПА ОДКБ, спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Обращение опубликовано на сайте ассамблеи. В нем подчеркивается, что в нынешнем году народы мира отмечают 75-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Спикеры напомнили европейским коллегам о том, что более одного миллиона воинов отдали свои жизни, освобождая страны Европы от нацистского порабощения.

Фото: РИА Новости
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Они призвали принять меры, в том числе "по противодействию возрождению и поощрению нацизма и его проявлений в современной Европе". На уровне законов также важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и содействовать пресечению попыток пересмотра ее итогов, умаления решающей роли народов Советского Союза в Победе.

Ассамблея также призывает не допускать "надругательств над могилами участников борьбы с нацизмом, осквернения мест воинских захоронений, вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям". Необходимо пресечь преследование ветеранов, попрание чести павших и замученных в концлагерях смерти.

Фото: Захари Шойрер / РИА Новости
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В обращении содержится и призыв к пресечению "любых попыток оправдания нацистов и их пособников, совершивших тягчайшие преступления в годы Второй мировой войны, действий их последователей".

"Наш общий долг - сохранить память о Великой Победе, которая объединяет все народы, вместе победившие нацизм, чтить память тех, без кого Победа была бы невозможна, кто отдал жизнь во имя свободы народов, ради нашего будущего", - резюмировали спикеры.

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