Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

США - полицейское государство с высокими налогами, низким качеством образования и слабой медициной. Такие заявления сделал в своем канале в Telegram cоздатель этого мессенджера Павел Дуров, комментируя поднятую в социальных сетях тему эмиграции в Сан-Франциско и Кремниевую долину.

"Процент заключенных в Америке в десять раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии", а "качество среднего образования ниже, чем в остальных развитых странах", отметил Дуров. По его мнению, совсем не случайно на международных конкурсах по программированию россияне и китайцы выигрывают гораздо чаще, чем американцы.

Делая вывод, известный программист подчеркнул, что у рынка США в XXI веке "слишком слабые перспективы", а потому переезд в эту страну на данный момент сравним с покупкой актива на пике стоимости.